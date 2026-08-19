W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Meta mierzy się z ogromnym pozwem

W Kalifornii rozpoczął się proces przeciwko Mecie, który może być jednym z największych postępowań dotyczących ochrony konsumentów w historii USA. 29 amerykańskich stanów zarzuca właścicielowi Facebooka i Instagrama, że platformy zostały zaprojektowane tak, by uzależniać młodych użytkowników, a firma miała ukrywać informacje o negatywnych skutkach dla ich zdrowia psychicznego. Meta odrzuca zarzuty i twierdzi, że nie przedstawiono dowodów na poniesienie szkód.

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Jeśli firma Marka Zuckerberga ostatecznie przegra proces na taką skalę, może to wymusić fundamentaln
Globalne Interesy
Ten proces może zmienić Facebooka i Instagrama. Meta walczy o przetrwanie

Żywność w Polsce tanieje

Podczas gdy światowy indeks cen żywności FAO wzrósł w lipcu o 1 proc.. rok do roku i osiągnął najwyższy poziom od stycznia 2023 r., w Polsce sytuacja wygląda korzystniej. Ceny żywności były w lipcu o 0,8 proc.. niższe niż rok wcześniej. Eksperci ostrzegają jednak, że korzystne czynniki mogą stopniowo wygasać, a na ceny mogą wpływać między innymi droższe nawozy oraz warunki pogodowe.

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Deflacja na półkach może się skończyć. Nadciąga nowa fala podwyżek cen żywności
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Koniec taniej żywności coraz bliżej. Ekonomiści ostrzegają przed skokiem cen

Europa pozostaje turystyczną mekką

Europa przyciąga ogromną część światowych wydatków turystycznych. W 2025 r. globalne wydatki na podróże rekreacyjne przekroczyły 6 bln dol., z czego około jedna trzecia przypadła właśnie na Europę. Najpopularniejsze pozostają Włochy, Hiszpania i Francja, ale rośnie również znaczenie Polski. W ubiegłym roku odwiedziło ją ponad 21 mln turystów, którzy wydali ponad 41 mld zł.

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Małe miejscowości nad Jeziorem Garda są ostatnimi laty szczególnie popularne wśród turystów.
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Włoskie miasteczka pękają w szwach. Ranking: tysiąc noclegów na jednego mieszkańca

AI napędza zapotrzebowanie na energię

Boom na sztuczną inteligencję ma również mniej oczywistą stronę. Rozbudowa centrów danych w USA może zwiększyć emisje sektora energetycznego nawet o 30 proc.. według analizy Bloomberg Intelligence. Rosnący popyt na energię ma być w dużej mierze pokrywany przez elektrownie gazowe, a w planach i realizacji znajduje się już kilkaset nowych bloków.

Spółki z GPW pokazują dobre wyniki

Sezon publikacji wyników za drugi kwartał na warszawskiej giełdzie nabiera tempa. Część spółek zanotowała bardzo mocne wzrosty zysków. Stalprofil zwiększył zysk rok do roku o 390 proc., ASBIS o ponad 250 proc., a Synektik o ponad 130 proc.. Dobre wyniki pokazują również banki oraz duże spółki przemysłowe, co może wspierać dalszą hossę na GPW.

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Giełda w Warszawie w trybie wakacyjnym
Giełda
Giełda w Warszawie w trybie wakacyjnym

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.