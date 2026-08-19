W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Meta mierzy się z ogromnym pozwem

W Kalifornii rozpoczął się proces przeciwko Mecie, który może być jednym z największych postępowań dotyczących ochrony konsumentów w historii USA. 29 amerykańskich stanów zarzuca właścicielowi Facebooka i Instagrama, że platformy zostały zaprojektowane tak, by uzależniać młodych użytkowników, a firma miała ukrywać informacje o negatywnych skutkach dla ich zdrowia psychicznego. Meta odrzuca zarzuty i twierdzi, że nie przedstawiono dowodów na poniesienie szkód.

Żywność w Polsce tanieje

Podczas gdy światowy indeks cen żywności FAO wzrósł w lipcu o 1 proc.. rok do roku i osiągnął najwyższy poziom od stycznia 2023 r., w Polsce sytuacja wygląda korzystniej. Ceny żywności były w lipcu o 0,8 proc.. niższe niż rok wcześniej. Eksperci ostrzegają jednak, że korzystne czynniki mogą stopniowo wygasać, a na ceny mogą wpływać między innymi droższe nawozy oraz warunki pogodowe.

Czytaj więcej Handel Koniec taniej żywności coraz bliżej. Ekonomiści ostrzegają przed skokiem cen Dziś na rynku żywności panuje deflacja: ceny są tu średnio o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem, przy ogólnym poziomie inflacji 3 proc. Za rok jedna...

Europa pozostaje turystyczną mekką

Europa przyciąga ogromną część światowych wydatków turystycznych. W 2025 r. globalne wydatki na podróże rekreacyjne przekroczyły 6 bln dol., z czego około jedna trzecia przypadła właśnie na Europę. Najpopularniejsze pozostają Włochy, Hiszpania i Francja, ale rośnie również znaczenie Polski. W ubiegłym roku odwiedziło ją ponad 21 mln turystów, którzy wydali ponad 41 mld zł.

AI napędza zapotrzebowanie na energię

Boom na sztuczną inteligencję ma również mniej oczywistą stronę. Rozbudowa centrów danych w USA może zwiększyć emisje sektora energetycznego nawet o 30 proc.. według analizy Bloomberg Intelligence. Rosnący popyt na energię ma być w dużej mierze pokrywany przez elektrownie gazowe, a w planach i realizacji znajduje się już kilkaset nowych bloków.

Spółki z GPW pokazują dobre wyniki

Sezon publikacji wyników za drugi kwartał na warszawskiej giełdzie nabiera tempa. Część spółek zanotowała bardzo mocne wzrosty zysków. Stalprofil zwiększył zysk rok do roku o 390 proc., ASBIS o ponad 250 proc., a Synektik o ponad 130 proc.. Dobre wyniki pokazują również banki oraz duże spółki przemysłowe, co może wspierać dalszą hossę na GPW.

Czytaj więcej Giełda Giełda w Warszawie w trybie wakacyjnym Inwestorzy handlujący na krajowym rynku kolejną sesję z rzędu pozbywają się akcji. Pogłębieniu korekty sprzyja schłodzenie nastrojów na globalnym r...

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.