Z opublikowanych na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów założeń do projektu ustawy o udzielaniu wsparcia na obniżenie cen energii dla przemysłu energochłonnego, zamieszczonych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wynika, że w 2028 r. stawka CIT miałaby wynieść 26 proc., a w 2029 r. – 23 proc.

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„W 2030 r. (począwszy od czwartego roku podatkowego rozpoczynającego się po wejściu w życie projektowanych zmian) nastąpi powrót do podstawowej stawki CIT” – czytamy w informacji opublikowanej na stronach kancelarii premiera.

Obecnie podstawowa stawka CIT wynosi 19 proc. Jednak w zapowiedzianym w środę pakiecie zmian podatkowych znalazła się propozycja podniesienia tej stawki dla firm o przychodach przekraczających 50 mln euro do 22 proc. Tym samym w 2030 r. stawka CIT dla tej grupy przedsiębiorstw miałaby spaść do 22 proc.

Wyższy CIT obejmie największe firmy energetyczne i paliwowe

Nowe stawki podatkowe, które mają zostać zapisane w projekcie ustawy o udzielaniu wsparcia na obniżenie cen energii dla przemysłu energochłonnego, obejmą firmy o przychodach powyżej 50 mln euro. Chodzi o przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem gazu ziemnego lub ropy naftowej, obrotem paliwem gazowym lub gazem ziemnym z zagranicą, handlem ropą naftową, wytwarzaniem paliw ciekłych oraz obrotem tymi paliwami, a także dystrybucją energii elektrycznej przez największe podmioty – mające więcej niż 100 tys. odbiorców – oraz przesyłaniem energii elektrycznej.

„Proponowane rozwiązania skierowane będą do największych podmiotów wykonujących ww. działalność (z przychodami powyżej 50 mln euro) niezależnie od ich struktury organizacyjnej dla celów podatkowych. Tym samym znajdą one zastosowanie również do podatkowych grup kapitałowych (PGK), w których skład wchodzi spółka prowadząca działalność objętą zakresem przedmiotowym regulacji” – czytamy w założeniach projektu.

Pieniądze z podwyżki CIT mają obniżyć ceny energii dla przemysłu

Środki uzyskane z podwyżki CIT mają zostać przeznaczone m.in. na realizację instrumentu służącego obniżeniu cen energii dla przemysłu energochłonnego. Jego budżet ma wynieść łącznie 4,8 mld zł, w tym 800 mln zł w 2027 r., po 1,6 mld zł w 2028 i 2029 r. oraz 800 mln zł w 2030 r.

„Efektem projektowanej zmiany będzie poprawa wyniku sektora finansów publicznych, w tym również ograniczenie ryzyka przekroczenia w przyszłości przez państwowy dług publiczny określonych w ustawach poziomów” – czytamy także w informacji opublikowanej na stronach kancelarii premiera.