Projekt, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów, pojawił się we wtorek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jego celem jest „realizacja pakietu zmian deregulacyjnych w systemie podatkowym, poprzez uproszczenie rozliczeń oraz poprawę relacji między organami podatkowymi a podatnikami i przedsiębiorcami, a także zwiększenie efektywności działania organów podatkowych oraz wzmocnienie gwarancji procesowych strony”. Gotowy projekt ma trafić pod obrady rządu w I kwartale 2027 r.

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Ochrona dla już sprawdzonego podatnika

W projekcie są zmiany dotyczące m.in. czynności sprawdzających organów skarbowych. Resort finansów proponuje wprowadzenie 3-miesięcznego terminu zakończenia czynności sprawdzających, obowiązku zawiadamiania przez organ podatkowy sprawdzanego o rozpoczęciu i zakończeniu oraz o wyniku czynności sprawdzających, a także wskazanie ogólnego zakresu czynności sprawdzających oraz rozszerzenie katalogu środków dowodowych stosowanych w ramach tych czynności.

Poza tym projekt przewiduje ochronę prawną dla już sprawdzonego podatnika. Ma polegać na tym, że organy nie będą mu naliczały w przyszłości odsetek za zwłokę i nie pociągną go odpowiedzialności karnej skarbowej, jeśli wcześniej, w toku czynności sprawdzających, skarbówka nie stwierdzi nieprawidłowości albo gdy sprawdzony zastosował się do ustaleń organu.

30 dni na odwołanie od decyzji skarbówki

MF proponuje także zakaz wszczynania postępowań podatkowych (ewentualnie nakaz umorzenia już wszczętych postępowań), jeśli spodziewana kwota uszczuplenia nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (czyli – obecnie - 80 zł).

W projekcie znajdują się ponadto zapisy o stosowaniu obniżonej stawki odsetek za zwłokę na zaległości podatkowe ujawnione w złożonych po terminie pierwotnych deklaracjach, na takich samych zasadach jak dla zaległości wynikających z korekt deklaracji. Według kolejnej propozycji, organy podatkowe będą miały obowiązek wykorzystywania w pierwszej kolejności informacji i dokumentów, którymi już dysponują lub które mogą pozyskać od innych podmiotów.

Wydłużony zostanie termin z obecnych 14 dni do 30 dni na wniesienie odwołania od decyzji. Poza tym proponuje się zapisy, dzięki którym pojawi się podstawa prawna do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach w przypadku zawarcia układu z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w ramach którego to postępowania, zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożona na raty.