W uzasadnieniu do projektu czytamy, że „kierując się uzasadnionym interesem publicznym, jak również ważnym interesem” minister finansów proponuje zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn od podatników. Będzie ono dotyczyć tych, „którzy odnieśli obrażenia ciała w wyniku działań o charakterze terrorystycznym, które miały miejsce w dniu 7 listopada 2026 r. w Krakowie”, a także osób, będących „małżonkami, zstępnymi lub wstępnymi osób, które poniosły śmierć, w wyniku tych działań”. Poza tym zwolnienie będzie dotyczyć „będących wstępnymi osób, które poniosły śmierć w dniu 7 listopada 2026 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim z rąk sprawcy” zamachu w Krakowie.

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Zaniechanie poboru podatków będzie dotyczyć darowizn, które zostaną przekazane od dnia 7 listopada 2026 r. do 31 grudnia 2027 r.

Obdarowani zwolnieni z podatku, ale nie z formalności

„Obdarowani, którzy od danej osoby lub podmiotu otrzymają darowiznę, której wartość doliczona do wartości majątku otrzymanego w ciągu 5 lat od tej samej osoby przekracza kwotę wolną od podatku, będą zobowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych(…), ale nie będą zobowiązani do zapłaty podatku ustalonego w drodze decyzji organu podatkowego” – czytamy w uzasadnieniu.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.