Nowelizacja ustawy – Prawo farmaceutyczne – znosi obowiązujący od 2012 r. całkowity zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych, który został uznany za niezgodny z prawem unijnym.

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Nowe przepisy, które mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw, wpłyną na funkcjonowanie około 12,5 tys. aptek w Polsce.

Każda zachęta będzie reklamą. Branża aptekarska musi się pilnować

Zgodnie z przyjętą w ustawie definicją reklamą apteki jest każda działalność polegająca na zachęcaniu do skorzystania z jej oferty w celu zwiększenia sprzedaży dostępnego w aptece asortymentu lub realizowanych w niej usług lub świadczeń.

Ustawa nakłada na branżę także szereg obostrzeń, w tym zakaz reklamy porównawczej i oferowania korzyści. Reklama nie będzie mogła być także skierowana do osób poniżej 18. roku życia oraz posługiwać się ich wizerunkiem lub głosem. Zakazane będzie także wykorzystywanie wizerunku lub głosu osób znanych, posiadających wykształcenie medyczne oraz farmaceutyczne lub sugerujących posiadanie takiego wykształcenia. W każdym przypadku chodzi o wizerunek lub głos faktycznej osoby lub wizerunek i głos wygenerowane cyfrowo.

Reklama nie będzie mogła zawierać sugestii, że brak skorzystania z oferty pociągnie za sobą brak poprawy lub pogorszenie stanu zdrowia. Reklama nie może wprowadzać w błąd oraz być łączona z informacjami, które nie dotyczą działalności apteki.

Srogie kary za naruszenie zakazów ws. reklamy aptek

Naruszenie zakazów ma się wiązać z nałożeniem przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego kary w wysokości do miliona złotych. Jeśli zakaz reklamy naruszy więcej niż jedna apteka, np. z jednej sieci, to kara ma być nakładana na każdą aptekę osobno.

Przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie wojewódzki inspektor farmaceutyczny ma brać pod uwagę okres, stopień i okoliczności naruszenia przepisów. Poprawka dodaje zapis dotyczący możliwości finansowych apteki podlegającej karze.

Przypomnijmy, że w 2024 r. Komisja Europejska skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie obowiązującego w Polsce całkowitego zakazu reklamy aptek. Mogły one przekazywać jedynie informacje o swojej lokalizacji i godzinach otwarcia. W czerwcu 2025 r. TSUE orzekł, że polskie przepisy naruszają zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług (C-200/24).