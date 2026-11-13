Do wypadku doszło na odcinku S12 między węzłami Świdnik i Piaski Zachód. W miejscu zdarzenia trwa remont, w związku z którym jezdnia jest zwężona, a ruch w obu kierunkach odbywa się jedną jezdnią.

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Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu ciężarowego uderzył w samochód osobowy, który zatrzymał się za inną ciężarówką. W wyniku zderzenia śmierć poniosła kobieta siedząca za kierownicą auta osobowego – przekazała PAP asp. szt. Elwira Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

Uderzenie zapoczątkowało serię kolejnych zderzeń. Ciężarówka stojąca przed samochodem osobowym najechała na następny samochód, który uderzył w kolejny pojazd ciężarowy. Ten z kolei zderzył się z następną ciężarówką.

Do szpitala na badania przewieziono sześcioosobową rodzinę podróżującą drugim samochodem osobowym uczestniczącym w wypadku.

Jak dowiedział się Onet, w wypadku wzięły udział dwie ciężarówki cywilne i dwie ciężarówki wojskowe.

Na miejscu pracują policjanci i służby ratunkowe. Droga S12 w kierunku Chełma i Zamościa pozostaje zablokowana. Objazd wyznaczono na węźle Świdnik.