Na miejsce wypadku skierowano służby ratunkowe. W akcji uczestniczą również dwa śmigłowce ratunkowe (zdjęcie poglądowe).
Do wypadku doszło około godz. 7 rano w rejonie miejscowości Lent, na południe od Bourg-en-Bresse. Informację o zdarzeniu przekazał mer Lent Yves Cristin.
Minister edukacji Edouard Geffray przekazał, że uczestniczył w nim autobus szkolny, natomiast według lokalnej prefektury był to autobus międzymiastowy, który – jak podał dziennik „La Voix de l’Ain” – kursował na trasie między Dompierre-sur-Veyle a Bourg-en-Bresse. W chwili wypadku podróżowało nim 70 osób, w tym uczniowie szkół podstawowych i średnich.
W wypadku zginęły dwie osoby, a 16 zostało rannych. Stan trzech poszkodowanych jest ciężki. Początkowo prefektura informowała, że ofiary śmiertelne to dwie osoby niepełnoletnie. Później prokuratura sprostowała te doniesienia, podając, że zginęła jedna osoba niepełnoletnia i jedna młoda osoba pełnoletnia.
Autobus zjechał z drogi i wjechał w rów, uderzając w drzewo. Dokładne okoliczności wypadku nie są znane.
Na miejsce wypadku udał się minister transportu Francji.
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