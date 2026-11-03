Śmigłowiec uszkodzony w wyniku zderzenia dwóch maszyn podczas podchodzenia do lądowania w rejonie Mount Everestu. Nepal, 3 listopada 2026 roku
W wyniku zderzenia śmigłowców w rejonie góry Mount Everest jedna osoba zginęła, a druga została ranna – donosi Reuters. Maszyny, jak podają lokalne media, zahaczyły o siebie śmigłami przy lądowaniu.
Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 3 listopada w regionie Solukhumbu, niedaleko góry Mount Everest – przekazały Reutersowi lokalne władze. Podczas lądowania zderzyły się i spadły na ziemię dwa helikoptery – jeden należący do sieci Fishtail Air, drugi do Dynasty Air. Na udostępnionym przez Everest Today nagraniu widać, jak jeden z nich zahacza śmigłem o kadłub drugiego, a następnie obie maszyny upadają na ziemie, zaś czekający na ich wylądowanie ludzie uciekają w popłochu.
Jak podają lokalne media, do wypadku dojść miało na lądowisku Pheriche.
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W wyniku wypadku zginął obywatel Indii. Z kolei obywatel Nowej Zelandii został ranny i – jak podaje Reuters – przetransportowany do szpitala. Oboje byli turystami, podróżującymi helikopterem firmy Fishtail. Według Dynasty Air, w ich maszynie transportowane były wyłącznie towary.
Jak wskazał Reuters, do wypadku doszło w wysokim sezonie, kiedy to najwięcej turystów podróżuje ku najwyższej górze świata i planuje wspinaczki.
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