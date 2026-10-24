Do wypadku doszło w rejonie miasta Lipa, w prowincji Batangas, na południe od stolicy Filipin. Dwie maszyny SF-260 wykonywały lot na niewielkiej wysokości, gdy doszło do ich zderzenia. Następnie oba samoloty spadły na teren bazy lotniczej Fernando.

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Katastrofa samolotów SF-260 na Filipinach

Jak przekazało AP, przedstawiciele filipińskich władz potwierdzili śmierć wszystkich czterech pilotów znajdujących się na pokładach maszyn. Nie było osób poszkodowanych na ziemi.

Świadek powiedział agencji AP, że jedna z maszyn spadła w pobliżu koszar wojskowych znajdujących się na terenie bazy.

Samolot SF-260 w bazie lotniczej Clark na Filipinach Foto: U.S. Air Force / Staff Sgt. Maeson L. Elleman via DVIDS

Wojsko wycofało pozostałe samoloty SF-260

Po katastrofie filipińskie siły powietrzne zdecydowały o tymczasowym wycofaniu z lotów wszystkich pozostałych samolotów SF-260. Maszyny te zostały zakupione we Włoszech. Wojsko nie ujawniło, ile samolotów tego typu nadal znajduje się w jego wyposażeniu.

Nie jest to pierwszy śmiertelny wypadek z udziałem tych maszyn na Filipinach. Jak przypomina AP, w maju samolot SF-260 rozbił się w górskiej prowincji Benguet na północy kraju podczas szkolenia nawigacyjnego prowadzonego z udziałem kilku maszyn. Zginęło wówczas dwóch pilotów.

W 2023 r. kolejny samolot tego typu uderzył w pole ryżowe w prowincji Bataan, na północny zachód od Manili. Do wypadku doszło podczas lotu szkoleniowego, a śmierć poniosło dwóch członków załogi.

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Problemy z modernizacją filipińskiej armii

Według AP piątkowa katastrofa jest kolejnym problemem dla filipińskich sił zbrojnych, które od lat zmagają się z niedoborem środków na modernizację. Ograniczenia finansowe utrudniają rozwój lotnictwa, marynarki wojennej i wojsk lądowych.

Filipiny muszą jednocześnie mierzyć się z trwającymi od dziesięcioleci komunistycznymi.

Na razie nie podano przyczyny zderzenia samolotów. Szczegóły wypadku mają zostać ustalone w toku prowadzonego dochodzenia.