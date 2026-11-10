Na internetowe zbiórki na pomoc poszkodowanym w sobotnim ataku w Krakowie wpłacono już prawie 10 mln zł. Większość – ponad 7 mln – udało się zgromadzić na pomoc policjantom, którzy z narażeniem życia zatrzymali sprawcę ataku.

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Zamach w Krakowie. Internetowa zbiórka dla policjantów przekroczyła 7 mln zł

Po ataku na Rynku Głównym w Krakowie ruszyły internetowe zbiórki na pomoc poszkodowanym.

Czytaj więcej Przestępczość Zbierają na rannych w ataku w Krakowie. Wysokie kwoty W związku z atakiem w Krakowie uruchomiono kilka zbiórek na rzecz poszkodowanych i ich rodzin. Najwięcej pieniędzy zebrano na razie dla policjantów.

Największa z nich – założona z myślą o policjantach Arturze Morańskim i Jakubie Kuliku, którzy z narażeniem życia zatrzymali zamachowca – jest sygnowana przez dziennikarza i założyciela portalu zero.pl Krzysztofa Stanowskiego. Jej celem było zgromadzenie 6 mln zł. Po przekroczeniu tej kwoty Stanowski zdecydował o zamknięciu zbiórki.



Zanim zbiórka została zamknięta, darczyńcy zdążyli wpłacić łącznie 7 mln 54 tys. zł.



Pojawiły się jednak głosy, że zgodnie z obowiązującym prawem policjanci nie mogą przyjąć zgromadzonych środków. Taką opinię wyraził m.in. Roman Giertych, sugerując, że ominąć przepisy zabraniające przekazania darowizny funkcjonariuszom policji można poprzez przekazanie jej ich małżonkom.

PAP zwróciła się w tej sprawie do Komendy Głównej Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednak do chwili publikacji nie otrzymała komentarza.

Zamach w Krakowie. Zbiórki dla strażaka, dorożkarzy i rodzin ofiar

Inna zbiórka została założona przez Bartłomieja Matogę. Zgromadzone środki mają pokryć koszt leczenia strażaka ochotnika Tomka, który – zgodnie z opisem zbiórki – prowadził samochód uderzony przez zamachowca, a w chwili zagrożenia osłonił swoją żonę Kingę, tym samym ratując jej życie. Mężczyznę czekają rekonstrukcja twarzoczaszki, leczenie i specjalistyczna rehabilitacja.

Cel zbiórki – początkowo wyznaczony na milion złotych – został we wtorkowe popołudnie przekroczony o ponad 120 tys. zł.

Na powrót do zdrowia krakowskich dorożkarzy – trzech kobiet i mężczyzny – pieniądze zbiera Zuzanna Stawowy. Cel zbiórki to 500 tys. zł – uzbierano ponad 350 tys. Środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na specjalistyczne leczenie, zabiegi i niezbędne leki, długotrwałą rehabilitację i powrót do sprawności, pomoc psychologiczną i terapeutyczną, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz wsparcie finansowe rannych dorożkarzy i ich rodzin w okresie, w którym nie będą mogli pracować i samodzielnie się utrzymywać.

Z kolei Fundacja Żurawski – Zawsze Blisko Ludzi i Zwierząt zbiera środki dla czworga dzieci zmarłej w wyniku ataku Izabeli, pochodzącej z Chodzieży (woj. wielkopolskie) artystki.

Cel zbiórki – prawie osiągnięty – to 700 tys. zł. Wedle zapewnień organizatora „całość zebranych pieniędzy zostanie przekazana bezpośrednio na konto prawnego opiekuna” dzieci.

Wszystkie powyższe zbiórki są prowadzone w portalu zrzutka.pl.

W innym szczytnym celu powstała zbiórka pod nazwą „Strzelanina w Krakowie! Pomoc dla rannych i rodzin ofiar tragedii”, prowadzona przez Karola Choczkę, byłego pilota Lotnictwa Policji KGP. Dotychczas zgromadzono na niej niewiele ponad 800 zł.

Zrzutki dla ofiar zamachu w Krakowie w wykonaniu Fundacji TVN i TVP

W pomoc poszkodowanym i ich najbliższym włączyła się także Fundacja TVN, która uruchomiła ogólnopolską zbiórkę pod hasłem „Solidarni z Krakowem” oraz przekazała 500 tys. zł na bezpośrednie wsparcie.

Zbiórkę pieniędzy dla rodzin ofiar oraz osób poszkodowanych w ataku uruchomiła również Fundacja TVP.

Zbiórki prowadzone przez fundacje TVP i TVN zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a co za tym idzie, muszą zostać zarejestrowane i rozliczone.

Z pytaniami o kwestię rozliczenia podatków od darowizn PAP zwróciła się do Ministerstwa Finansów, jednak do momentu publikacji nie otrzymała komentarza w tej sprawie.