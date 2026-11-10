Górskie szczyty pokryte są już śniegiem. W ostatnich dniach wśród wędrujących nie brakowało rodzin, które chciały z tego skorzystać. Na szlakach można było zauważyć rodziców z dziećmi wyposażonych w sanki, co wywołało ostrą reakcję ze strony Karkonoskiego Parku Narodowego.

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Sanki na szlaku to igranie z ogniem

W opublikowanym w mediach społecznościowych apelu przedstawiciele parku przypomnieli, że na terenie KPN obowiązuje zakaz zjeżdżania na sankach i tzw. jabłuszkach po szlakach turystycznych.

„Uwaga! Przypominamy, że na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz zjeżdżania na sankach i tzw. jabłuszkach po szlakach turystycznych" – czytamy we wpisie na Facebooku.

Tego rodzaju zabawa dozwolona jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych, położonych poza granicami parku.

Do ostrzeżenia dołączono zdjęcie ze Śnieżki, na którym widać ojca próbującego schodzić w dół z dzieckiem siedzącym na sankach. Podobne, niebezpieczne sytuacje zdarzają się często zarówno w Karkonoszach, jak i w Tatrach.

„Skrajna nieodpowiedzialność”. Liczne komentarze w sieci

Karkonoskie krajobrazy tylko z pozoru mogą wydawać się łagodne. Do tragicznego zdarzenia doszło m.in. w styczniu 2024 r., gdy trzy osoby idące zboczem Śnieżki zsunęły się do Kotła Łomniczki tzw. rynną śmierci. Eksperci i ratownicy od lat apelują, by wybierając się na szlak zachować rozsądek i ostrzegają przed skutkami nieodpowiedniego przygotowania do górskich wypraw. Na śliskich szlakach łatwo stracić kontrolę nad sankami. Rozpędzony sprzęt może doprowadzić do potrącenia innych turystów lub do tragicznego w skutkach zjazdu.

W komentarzach pod apelem parku pojawiło się wiele komentarzy internautów, którzy nie kryli oburzenia postawą rodziców.

„Dobre sanki i prosto do Kotła Łomniczki, jak się dobrze rozpędzi to do Jeleniej Góry dojedzie, ale to prędkość świetlna" – czytamy w komentarzach.

„Jest to nagminne", „Skrajna nieodpowiedzialność." - piszą internauci.

Nie brakowało także postulatów kar i mandatów.

„Dobrze by było żeby ktoś to sprawdzał. Wlepiał mandaty i na kasach nie powinni wpuszczać osób z takim sprzętem", "Proponuje zwiększyć patrole, bo zwrócenie uwagi od zwykłego turysty nic nie daje. Przerabiałam to w zeszłym roku w drodze na Halę Szrenicką" – czytamy pod postem.