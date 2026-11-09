Zgodnie z planem pochód rozpoczął się na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej, dalej uczestnicy przeszli przed Bazylikę Mariacką, której tłum sięgał jednak jeszcze przed rozpoczęciem marszu. Ostatni punkt pochodu miał miejsce przy Wieży Ratuszowej, gdzie rozbrzmiewała grana przez trębacza melodia „The Sound of Silence”. Zgromadzeni odmówili modlitwę „Ojcze nasz” i „Wieczny odpoczynek”.

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– Szliśmy całą tę drogę w milczeniu. Modlitwa nie powinna być przegadana. Zapraszam do najprostszej modlitwy, którą wszyscy znamy – powiedział przed modlitwą metropolita małopolski kard. Grzegorz Ryś, odmawiając ją z tłumem przed mikrofonem.

Po modlitwie prezydent Krakowa Łukasz Gibała podziękował wszystkim za obecność.

Prezydent RP Karol Nawrocki, prezydent Krakowa Łukasz Gibałai premier RP Donald Tusk przeszli w Marszu Ciszy na Rynku Głównym w Krakowie Foto: REUTERS/Jakub Porzycki

„Dziś wieczorem w Krakowie tysiące Polaków zgromadziły się, by oddać hołd ofiarom ataku z 7 listopada. Niech spoczywają w pokoju” - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Uczestnicy Marszu Ciszy zaczęli gromadzić się dużo wcześniej, przynosząc ze sobą znicze i kwiaty. Część z nich, w oczekiwaniu na rozpoczęcie, odmawiała modlitwy.

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Marsz Ciszy w Krakowie. „Pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym”

Po sobotnim zamachu w Krakowie władze miasta zapowiedziały organizację Marszu Ciszy. Jego celem jest upamiętnienie ofiar sobotniego ataku oraz wyrażenie solidarności z rannymi i ich bliskimi.

– W tym trudnym czasie pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym – napisał w mediach społecznościowych prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

W poniedziałek do udziału w Marszu Ciszy zachęcał również premier Donald Tusk. „Dziś w Krakowie o 20.00 bądźmy wszyscy razem” – napisał szef rządu na platformie X.

W Krakowie do 11 listopada włącznie trwa żałoba. Z kolei na mocy rozporządzenia Prezydenta RP żałoba narodowa w całym kraju rozpoczęła się w niedzielę i trwa też w poniedziałek.

Zamach w centrum Krakowa. Sprawca nie żyje

Do ataku doszło w sobotę 7 listopada, kilka minut po godz. 15. Uzbrojony mężczyzna wjechał czarnym subaru na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przechodniów, m.in. w rejonie ul. Sławkowskiej. Następnie odjechał ul. Grodzką w kierunku Wawelu. Na placu Wszystkich Świętych kula rozbiła szybę w kabinie tramwaju linii 1. Nikt z pasażerów nie ucierpiał.

Policjanci ruszyli w pościg za samochodem, który poruszał się ul. Stradomską. Na skrzyżowaniu z ul. Dietla subaru zderzyło się z innym autem. Doszło tam do wymiany ognia. Napastnik został postrzelony przez policjanta i obezwładniony. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że funkcjonariusze podjęli interwencję około trzech minut po otrzymaniu pierwszego zgłoszenia.

W Krakowie zginęło sześć osób. Jak przekazał komendant główny policji gen. Marek Boroń, jedną z ofiar był obywatel Wielkiej Brytanii. Rannych zostało 16 osób. Wśród poszkodowanych jest co najmniej pięcioro cudzoziemców, a także krakowscy dorożkarze.

Wśród postrzelonych znaleźli się również dwaj policjanci z komisariatu przy Rynku Głównym, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce zdarzenia: st. post. Jakub Kulik i st. post. Artur Morański. W niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk poinformował, że obaj funkcjonariusze zostali wybudzeni ze śpiączki farmakologicznej.

W sobotę wieczorem policjanci znaleźli w mieszkaniu rodziny O. przy ul. Tylnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała trzech osób. Byli to 53-letni ojciec, 52-letnia matka oraz młodsza siostra sprawcy ataku w Krakowie. Na ciałach ofiar stwierdzono obrażenia postrzałowe.

W poniedziałek sprawca ataku zmarł w szpitalu.