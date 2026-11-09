Sieć Biedronka poinformowała, że rozszerza swoją ofertę zakupów internetowych. Pięć lat temu ruszyła z usługą Biek, która pozwalała na zrobienie zakupów przez internet za pośrednictwem zewnętrznych platform, jak Glovo czy Uber Eats. Teraz Biedronka postanowiła stworzyć własny kanał sprzedaży internetowej, dzięki któremu zakupy będzie można zrobić bezpośrednio w aplikacji mobilnej Biek.

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Biedronka uruchamia aplikację mobilną Biek do ekspresowych zakupów

Nowa usługa ma przede wszystkim zapewnić klientom większą wygodę i oszczędność czasu. Zamawianie produktów z dostawą do domu pozwoli uniknąć wizyt w sklepach oraz stania w kolejkach.

Portugalska sieć zapowiedziała, że z okazji uruchomienia Biek APP na użytkowników czekają specjalne promocje. Nowi klienci będą mogli skorzystać z darmowej dostawy przy zamówieniu powyżej 50 zł oraz rabatu w wysokości 30 zł przy zakupach, których wartość przekracza 90 zł.

Decyzja Biedronki jest spowodowana coraz większym odpływem klientów ze sklepów stacjonarnych i rosnącą popularnością zakupów online.

„Uruchomienie aplikacji Biek jest dla nas naturalnym kolejnym krokiem w rozwoju ekspresowych zakupów online. Chcemy jak najlepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby naszych klientów, dla których coraz ważniejsza jest możliwość wyboru, czy zrobią zakupy w sklepie stacjonarnym, czy online” – wyjaśnił Tomasz Pietrowski, menedżer ds. projektów cyfrowych w sieci Biedronka.

„Własna aplikacja Biek daje nam przestrzeń do dalszego rozwijania usługi, wprowadzania nowych funkcji i lepszego dopasowywania oferty do potrzeb użytkowników. Zależało nam również na tym, aby korzystanie z naszych cyfrowych rozwiązań było możliwie proste i spójne. Dlatego osoby, które mają już konto w aplikacji Biedronka, mogą zalogować się do Biek tymi samymi danymi. To ważny element dalszego rozwoju cyfrowych usług Biedronki” – dodał.