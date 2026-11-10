Szef MSZ Francji przekazał również, że 10 listopada szefowie dyplomacji państw G7 w Paryżu będą rozmawiać o Ukrainie i przyjmą wspólną deklarację. Barrot zapewnił też, że państwa europejskie będą obecne „przy wszystkich stołach”, przy których prowadzone są negocjacje ws. zakończenia wojny.

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Rozmowy w Abu Zabi już się rozpoczęły

Negocjacje trójstronne USA, Ukrainy i Rosji w Abu Zabi to pierwsze rozmowy w tym formacie od lutego. Przed ich rozpoczęciem pojawiła się informacja, że negocjacje będą dotyczyć nie tylko zakończenia wojny, ale też nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, co „Washington Post” uznał za strategiczny sukces Rosji. Europa stała na stanowisku, że o ewentualnej nowej architekturze bezpieczeństwa na Starym Kontynencie można rozmawiać dopiero po zakończeniu wojny na Ukrainie.

Ukraińskiej delegacji w Abu Zabi przewodniczy szef wywiadu Rustem Umierow. Z kolei delegacją rosyjską kieruje jeden z doradców Władimira Putina, Władimir Miedinski. Stany Zjednoczone ma reprezentować specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff i zięć amerykańskiego prezydenta Jared Kushner.

Umierow poinformował rano, że w Abu Zabi rozpoczęły się już spotkania przed negocjacjami, które mają ustalić warunki zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę. „Rozpoczęliśmy pracę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pierwsze spotkanie odbędzie się z przedstawicielami Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, NATO i Komisji Europejskiej, do których dołączą specjalni wysłannicy USA, Steve Witkoff i Jared Kushner. Uzgodnimy nasze stanowiska i skoordynujemy działania przed kolejnym etapem negocjacji” – napisał Umierow w serwisie X.

Oprócz Umierowa w skład delegacji ukraińskiej wchodzą: szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Kyryło Budanow, Dawyd Arachamija – szef frakcji parlamentarnej prezydenckiej partii Sługa Narodu, Serhij Kysłyca – pierwszy zastępca szefa Biura Prezydenta oraz Wadym Skibicki – zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). „Naszymi głównymi priorytetami są zakończenie działań wojennych, zapewnienie wiarygodnych powojennych gwarancji bezpieczeństwa, zagwarantowanie odbudowy gospodarczej i rozwoju Ukrainy oraz postęp w działaniach humanitarnych. Pracujemy nad osiągnięciem jak największych postępów w tych kwestiach i przybliżeniem pokoju” – oświadczył Umierow.

Doradca kanclerza Niemiec będzie w Abu Zabi. Nie podano w jakiej roli

Wcześniej rzecznik rządu Niemiec Steffen Meyer poinformował, że doradca kanclerza ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Guenter Sautter będzie reprezentować Niemcy w Abu Zabi.

- Jesteśmy częścią tego procesu – zapewniał Meyer na konferencji w Berlinie. Rzecznik niemieckiego rządu nie wyjaśnił jednak, na czym będzie polegać rola doradcy kanclerza Friedricha Merza w czasie rozmów.

Szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul ocenił 9 listopada, że warunkiem osiągnięcia porozumienia w Abu Zabi jest „rezygnacja Rosji ze swoich maksymalistycznych żądań i wykazanie rzeczywistej gotowości do porozumienia”. Wadephul odrzucił rosyjskie postulaty dotyczące nowej architektury bezpieczeństwa w Europie.