Polski przemysł spożywczy przez lata budował swoją pozycję dzięki dużej skali produkcji, konkurencyjnym kosztom i atrakcyjnym cenom. Dziś te atuty mogą już nie wystarczyć. Rosną koszty działalności, przybywa regulacji, zmieniają się oczekiwania konsumentów, a konkurencja na zagranicznych rynkach staje się coraz silniejsza. Przed branżą stoi pytanie, na czym oprzeć dalszy rozwój i jak utrzymać konkurencyjność w kolejnej dekadzie.

Reklama Reklama

Odpowiedzi na te wyzwania poszukają autorzy raportu „Polska Żywność 2035. Nowa przewaga konkurencyjna”, przygotowywanego wspólnie przez „Rzeczpospolitą” i PortalSpozywczy.pl. Publikacja ukaże się 23 listopada, w dniu rozpoczęcia Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2026 w Warszawie.

Raport obejmie cały łańcuch produkcji i sprzedaży żywności, od rolnictwa i przetwórstwa, przez technologie i finansowanie, po handel i ekspansję zagraniczną. Znajdą się w nim analizy, dane, przykłady rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorstwa oraz komentarze przedstawicieli branży.

Polska żywność potrzebuje nowych przewag

Jednym z najważniejszych tematów raportu będzie zmiana modelu biznesowego polskich producentów żywności. Presja kosztowa i rosnące wymagania rynku sprawiają, że firmy muszą szukać nowych sposobów na poprawę rentowności.

Coraz większe znaczenie mają produktywność, automatyzacja, sztuczna inteligencja i efektywne wykorzystanie energii. Inwestycje w technologie przestają być wyłącznie sposobem na zwiększenie skali produkcji. Stają się warunkiem utrzymania konkurencyjności.

Raport podejmie również temat konsolidacji krajowego rynku spożywczego. Czy większa skala działalności będzie niezbędna, aby skutecznie konkurować z zagranicznymi producentami? Jak przebudować przedsiębiorstwo, by mimo rosnących kosztów nadal osiągało zyski? To jedne z pytań, na które odpowiedzi będą poszukiwać autorzy publikacji.

Eksport musi wejść na kolejny poziom

Polska żywność od lat umacnia swoją pozycję na zagranicznych rynkach. Jednak dalsza ekspansja będzie wymagała od przedsiębiorstw czegoś więcej niż konkurowania ceną.

Przyszłość eksportu w coraz większym stopniu zależy od rozwoju własnych marek, sprzedaży produktów o wyższej wartości dodanej i zdobywania nowych rynków, również poza Unią Europejską.

W raporcie przeanalizowane zostaną możliwości rozwoju polskich firm poprzez zagraniczne przejęcia, budowę własnych zakładów produkcyjnych i sieci dystrybucji. Ważnym zagadnieniem będzie także finansowanie takich inwestycji oraz bariery utrudniające przedsiębiorstwom wejście na nowe rynki.

Autorzy przyjrzą się również temu, jak zwiększać rozpoznawalność polskich marek za granicą i wykorzystać dotychczasowe sukcesy eksportowe do budowania trwalszej pozycji konkurencyjnej.

Surowce i regulacje zmieniają rachunek ekonomiczny

O przyszłości branży spożywczej zdecyduje nie tylko sytuacja samych producentów, ale również kondycja rolnictwa i dostępność surowców.

Zmieniające się koszty prowadzenia gospodarstw wpływają na relacje między rolnikami a przetwórcami. Coraz większego znaczenia nabierają kontraktacja, indeksacja cen oraz inwestycje w rolnictwo precyzyjne, robotyzację i nowe technologie.

Rozwiązania te mają poprawiać efektywność produkcji, ale także zwiększać bezpieczeństwo dostaw surowców dla przemysłu spożywczego.

Osobnym wyzwaniem są regulacje, które coraz mocniej wpływają na ekonomikę działalności przedsiębiorstw. Akcyza, podatek cukrowy, system kaucyjny czy unijne rozporządzenie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) oznaczają dla firm konieczność dostosowania procesów produkcyjnych, opakowań i modeli biznesowych.

Raport pokaże, jak nowe obowiązki przekładają się na koszty i decyzje inwestycyjne oraz jakie konsekwencje mogą mieć dla konkurencyjności polskich producentów.

Handel i konsumenci zmieniają reguły gry

Zmiany zachodzą również w handlu. Rosnące znaczenie marek własnych, nowe oczekiwania konsumentów i zmieniające się relacje między producentami a sieciami handlowymi wpływają na funkcjonowanie całego sektora.

Jednocześnie sztuczna inteligencja, automatyzacja i cyfryzacja znajdują coraz szersze zastosowanie w produkcji, logistyce, marketingu i sprzedaży.

Dla przedsiębiorstw oznacza to konieczność dostosowania oferty i sposobu działania do nowych warunków. Raport przyjrzy się temu, jak technologie i zmiany zachowań konsumentów wpłyną na podział wartości między producentami, handlem i pozostałymi uczestnikami rynku.

Dziesięć rekomendacji dla branży do 2035 roku

Raport nie ograniczy się do diagnozy sytuacji. Jego podsumowaniem będzie dziesięć rekomendacji dla polskiego przemysłu spożywczego do 2035 r., skierowanych do producentów, rolników, przedstawicieli handlu, instytucji finansowych i administracji publicznej.

Ich celem będzie wskazanie działań, które mogą pomóc branży utrzymać konkurencyjność, zwiększyć produktywność i skuteczniej wykorzystywać możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych.

Premiera raportu „Polska Żywność 2035. Nowa przewaga konkurencyjna” odbędzie się w poniedziałek 23 listopada 2026 r., w dniu rozpoczęcia dwudniowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Publikacja ukaże się jako część drukowanego wydania „Rzeczpospolitej”. Będzie również dostępna w e-wydaniu gazety oraz na rp.pl. Wybrane materiały zostaną opublikowane także w serwisach PortalSpozywczy.pl, Farmer.pl i DlaHandlu.pl.

Raport i Forum Rynku Spożywczego i Handlu staną się okazją do dyskusji o tym, jak wykorzystać potencjał polskiego sektora rolno-spożywczego i zbudować przewagi, które pozwolą mu rozwijać się w kolejnej dekadzie.