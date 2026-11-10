Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk byli w poniedziałek w Krakowie na Marszu Ciszy.

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Zorganizowano go, by uczcić pamięć ofiar sobotniego ataku oraz okazać solidarność z rannymi, poszkodowanymi i ich bliskimi.

Prezydent RP Karol Nawrocki (2L), przewodniczący Sejmiku Małopolski Jan Duda (P), marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka (L), prezydent Krakowa Łukasz Gibała (C) i premier RP Donald Tusk (2P) podczas Marszu Ciszy na Rynku Głównym w Krakowie Foto: PAP/Łukasz Gągulski

We wtorek w Polsat News szef Kancelarii Prezydenta RP usłyszał pytanie, czy w Krakowie doszło do rozmowy obu polityków.

– Tego nie wiem, nie rozmawiałem jeszcze z panem prezydentem (…), ale myślę, że to nie do końca jest moment i czas, żeby rozmawiać o kwestiach politycznych. Myślę, że i pan prezydent, i mam nadzieję, że także pan premier, nawet jestem przekonany, byli tam, żeby być w ciszy, żeby być z Krakowianami, żeby być z Polakami – odpowiedział Zbigniew Bogucki.

Bogucki o spotkaniu prezydenta z premierem: przeszkodą policja w TK

Gdy dziennikarze dopytywali, czy prezydent i premier umówią się na spotkanie, Bogucki ocenił, że „trudno, żeby podejmować te rozmowy, skoro na terenie Trybunału Konstytucyjnego wciąż są kordony Policji”. Jak zaznaczył, inicjatywa w tej sprawie „jest po stronie rządu i głównie pana premiera Tuska”.

Szef KPRP przekonywał przy tym, że nie stawia warunków. – To nie jest jakiś szczególny warunek.(...) Czy pan prezydent ma rozmawiać, w sytuacji, w której z jednej strony Trybunał Konstytucyjny jest w jakiejś mierze zajęty także przez Policję (…), a z drugiej strony legalnie wybrani sędziowie nie mogą wejść do Trybunału? – pytał. – To nie jest sytuacja normalna – dodał.

Stanowisko prezydenta po RBN: policja wychodzi z Trybunału, sędziowie wracają

Bogucki przypomniał, że Karol Nawrocki wyraził się jasno zarówno w trakcie, jak i po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w ubiegłym tygodniu. Według szefa KPRP prezydent uznał wówczas za „rzecz absolutnie oczywistą”, że w TK „nie powinno być Policji”, a „sędziowie powinni móc wrócić” do Trybunału. Dopiero wtedy – jak mówił Bogucki – „otworzyłaby się ta dobra przestrzeń” do rozmów.

Przypomnijmy: po zeszłotygodniowym posiedzeniu RBN premier Tusk poinformował, że zaproponował prezydentowi rozmowę w cztery oczy, aby wspólnie zastanowić się, jak na trwałe obniżyć napięcie w kraju. Nawrocki w jawnej części obrad stwierdził z kolei, że sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym doprowadziła do poważnego kryzysu konstytucyjnego.

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W ocenie szefa Kancelarii Prezydenta „wszystkie instrumenty do tego, żeby zdeeskalować, a więc obniżyć temperaturę tego, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego, są w rękach jednego człowieka”. – Ten człowiek nazywa się premier Donald Tusk – podkreślił.

Bogucki i Grabiec rozmawiali o spotkaniu. „Stanowisko prezydenta nie ulega zmianie”

Bogucki przypomniał też, że kwestię spotkania prezydenta z premierem omawiał już z szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janem Grabcem. Jak relacjonował, minister „usłyszał od niego bardzo jasne stanowisko pana prezydenta”, które „nie ulega zmianie”. Szef KPRP wyraził jednocześnie nadzieję, że do rozmowy Nawrockiego z Tuskiem „kiedyś” dojdzie.

O tej rozmowie Bogucki pisał już 6 listopada w serwisie X. Poinformował wówczas, że przekazał szefowi KPRM „stanowisko Prezydenta RP, przedstawione podczas RBN: wychodzą z terenu TK kordony Policji, wchodzą do TK legalni sędziowie”.

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Grabiec: prezydent i premier powinni rozmawiać bez warunków wstępnych

Tego samego dnia odpowiedział mu Jan Grabiec. Szef KPRM stwierdził, że Bogucki „mówił o jakichś warunkach wstępnych, które powinny być spełnione”, i ocenił, że to niewłaściwe podejście, bo „prezydent Polski z premierem powinni być w stanie rozmawiać bez stawiania wstępnych warunków”.