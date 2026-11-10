Z tego artykułu dowiesz się: Jak nowe opłaty wpłynęły na liczbę przesyłek z Chin i dlaczego ich napływ wcale nie maleje.

Dlaczego Polacy wciąż kupują na chińskich platformach, zamawiając przy tym towary o wyższej wartości.

W jaki sposób azjatyccy giganci e-commerce dostosowują swoją strategię logistyczną do unijnych regulacji.

Jakie fundamentalne zmiany w reformie celnej czekają branżę e-commerce od 2028 roku.

W trzecim kwartale 2026 r. w Polsce dopuszczono do obrotu 6,21 mln przesyłek z zagranicy, w tym 5,57 mln z Chin, czyli około 90 proc. W ujęciu rocznym liczba wszystkich przesyłek spadła o około 2,4 proc., ale chińskich przybyło 0,56 proc. – wynika z danych Ministerstwa Finansów, udostępnionych w odpowiedzi na interpelację poselską.

Reklama Reklama

Paczki z Chin w III kwartale 2026: 5,57 mln przesyłek i spadek o połowę po lipcu

Resort finansów zauważa, że w przypadku paczek z Chin duży spadek nastąpił między czerwcem a lipcem 2026 r. Liczba zgłoszeń zmniejszyła się z 4,24 mln do 2,11 mln, czyli o 50,1 proc. W analizowanym przez MF segmencie spadała również w sierpniu i wrześniu, o czym już pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”.

Zgodnie z danymi z odpowiedzi na interpelację deklarowana wartość importowanych towarów wzrosła z 1,1 mld zł w trzecim kwartale 2025 r. do 1,2 mld zł w trzecim kwartale 2026 r., czyli o około 11,2 proc.

– Kluczowy wniosek: po wprowadzeniu nowych przepisów liczba odpraw wyraźnie spadła względem czerwca, ale nie oznacza to automatycznie mniejszych zakupów z Chin. Samo MF wskazuje, że przyczyną mogą być również zmiany logistyki, łączenie przesyłek lub sprzedaż towarów wcześniej odprawionych w UE – zauważa Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Jak podaje resort finansów, kwota wynikająca z zastosowania tymczasowego cła wyniosła 185,73 mln zł, a łączne należności celne przywozowe 200,3 mln zł.

Zakupy w Chinach po nowych opłatach: 4 na 5 kupujących się nie zniechęciło

79,7 proc. kupujących w Polsce przyznało, że nowe opłaty nie zniechęciły ich do zakupów na chińskich platformach – wynika z badania UCE Research dla „Rzeczpospolitej”. Zostało ono przeprowadzone na grupie ponad 800 konsumentów, którzy zadeklarowali, że przynajmniej 1–2 razy na kwartał kupują na chińskich platformach.

- Widzimy pozytywne zmiany dla sektora w efekcie wprowadzenia opłat (dotyczących przesyłek z Chin – red.), to na pewno krok w dobrym kierunku, choć to dopiero początek zmian – mówi Marcin Gruszka, rzecznik Allegro.

Pełna reforma celna wejdzie 1 lipca 2028 r. i wtedy znikną zwolnienia dla paczek wartych do 150 euro. Oznacza to powstanie nowego systemu taryfowego z pięcioma kategoriami opłat celnych. Zacznie też obowiązywać scentralizowany system informatyczny monitorujący trasy przesyłek. Opłaty w 25 proc. zasilają państwa członkowskie na poczet ponoszonych kosztów poboru, a pozostała część trafia do unijnego budżetu.

– Dane podawane przez Komisję Europejską na podstawie bieżące rejestry celne krajów członkowskich UE, które zawierają dokładne liczby przesyłek sprowadzanych do Europy po zmianie przepisów, są bezwzględne: spadki dla konkretnych pozycji towarowych wyniosły nawet 75 proc. – mówi Damian Siusta z Postis, platformy do zarządzania dostawami na ostatniej mili. – Wygląda zatem na to, że cło ryczałtowe w wysokości 3 euro dla każdej przesyłki fundamentalnie zmienia ekonomię zakupów na chińskich platformach. Pytanie, jak wprowadzona od 1 listopada dodatkowa opłata manipulacyjna wpłynie na elektroniczne zakupy w Chinach, jest w tym przypadku chyba retoryczna. Zapewne pogłębi wspomniane wcześniej spadki – dodaje Damian Siusta. Jednak jego zdaniem nie oznacza to końca zakupów z Chin, a azjatyccy producenci i sprzedawcy już teraz przystosowują się do nowych wymagań na rynku UE. – AliExpress, Temu czy Shein przyspieszają transformację w kierunku lokalnych magazynów na terenie Unii – podkreśla ekspert.