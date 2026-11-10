O sprawie pisze Portal Spożywczy, powołując się na informacje niemieckiej agencji prasowej dpa.

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W Mäc Geiz trwa postępowanie upadłościowe. Zamkniętych zostanie ok. 60 sklepów

Na początku 2026 r. sieć Mäc Geiz przejął Kodi Beteiligungs GmbH. W maju Mäc Geiz Handelsgesellschaft mbH złożyła wniosek o postępowanie upadłościowe w trybie samodzielnego zarządzania. Swoją decyzję sieć tłumaczyła ostrożnością zakupową klientów oraz trudną sytuacją gospodarczą. Wskazała ponadto, że musi gruntownie przebudować działalność.

Spółka przekazała, że udało się jej zabezpieczyć funkcjonowanie placówek w 123 lokalizacjach. W ramach postępowania upadłościowego spośród 180 sklepów Mäc Geiz zamkniętych ma zostać ok. 60 placówek. Nie podano jednak ich lokalizacji.

Nadal funkcjonować ma centrum usługowo-logistyczne mieszczące się przy siedzibie firmy w Landsbergu (kraj związkowy Saksonia-Anhalt). Według szacunków firmy, na które powołuje się agencja dpa, pracę zachowa ok. 850 osób. Warto przy tym dodać, że jeszcze wiosną tego roku Mäc Geiz zatrudniał prawie 1,2 tys. pracowników.

Plan restrukturyzacyjny w Mäc Geiz możliwy jeszcze w tym roku

Prawdopodobnie jeszcze w grudniu 2026 r. przed sądem rejonowym w Halle odbędzie się głosowanie wierzycieli nad planem restrukturyzacyjnym będące kolejnym etapem trwającego postępowania upadłościowego. Plan ten ma pomóc oddłużyć spółkę i przywrócić jej stabilność finansową.

Firma planuje w przyszłości rozszerzyć asortyment. Liczy, że dzięki temu uda jej się zachęcić więcej klientów do zakupów. – Jesteśmy przekonani do naszego modelu biznesowego i cieszymy się, że także w przyszłości będziemy mogli oferować klientom nasz asortyment w wielu lokalizacjach – powiedział Rüdiger Grommes, dyrektor zarządzający Mäc Geiz, którego słowa za dpa cytuje Portal Spożywczy.

Sieć Mäc Geiz konkuruje z markami takimi jak Action i Tedi

Mäc Geiz jest siecią dyskontów niespożywczych działającą w Niemczech, w większości w ich wschodniej części. Oferuje głównie produkty codziennego użytku, takie jak m.in. artykuły drogeryjne, papiernicze i gospodarstwa domowego. Sieć jest konkurentem takich marek jak Action, Tedi i Woolworth.