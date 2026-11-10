Rosnąca zmienność rynków, presja kosztowa i napięcia geopolityczne wpływają na sposób projektowania i zarządzania łańcuchami dostaw. W dyskusjach konferencyjnych zwracano uwagę, że ocena sprawności organizacji powinna uwzględniać zarówno wyniki bieżącej działalności, jak i zdolność utrzymania operacji w razie zakłóceń. Wymaga to szerszego spojrzenia na koszty, ryzyko oraz konsekwencje decyzji podejmowanych dziś z myślą o kolejnych latach.

Prof. Sebastian Jarzębowski, Dyrektor Centrum Logistyki i SCM ALK oraz Prezes CSCMP Poland, podkreślił, że najnowszy raport „CSCMP State of Logistics Report” wskazuje na ryzyko strukturalne, określane jako „network drift”. Wynika ono z tego, że ciągłe dostosowywanie tras do nowych taryf, sankcji i konfliktów sprawia, że sieci logistyczne stają się zbyt skomplikowane i mogą z czasem prowadzić do narastającej niespójności sieci logistycznych i obniżenia ich efektywności.

Stąd jeszcze większe znaczenie technologii, ale i kompetencji menadżerów łańcucha dostaw. Odpowiedzią Akademii Leona Koźmińskiego na istniejące wyzwania jest oferta edukacyjna obejmująca pełną ścieżkę kształcenia na studiach dyplomowych I i II stopnia, studiach podyplomowych i MBA w obszarze logistyki i łańcuchów dostaw.

Panel otwarcia poświęcono wpływowi geopolityki na współczesne łańcuchy dostaw. Uczestnicy zastanawiali się, jak uzupełnić podejście oparte na optymalizacji kosztowej o ocenę odporności, elastyczności i możliwości adaptacji. Rozważali również, w jaki sposób zmiany polityczne, regulacyjne i rynkowe wpływają na decyzje dotyczące dostawców, lokalizacji oraz inwestycji.

Tematy te powracały w kolejnych debatach. Rozmowy pokazywały, jak strategiczne wybory przekładają się na codzienną praktykę transportu i magazynowania - od dostępności infrastruktury po gotowość organizacji do wdrażania nowych technologii.

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Ostrożność bywa kosztowna

Jak wskazywała moderatorka ścieżki transportowej Olga Palec-Furga, organizacje stają przed koniecznością pogodzenia krótkoterminowej stabilności z długofalowym rozwojem. W warunkach niepewności ograniczanie inwestycji może służyć ochronie płynności i zmniejszeniu ryzyka. Wymaga jednak oceny, jak odłożenie decyzji wpłynie na przyszłe możliwości przedsiębiorstwa.

„Kluczową kompetencją zarządczą staje się umiejętność oceny, kiedy ograniczanie ryzyka wzmacnia stabilność organizacji, a kiedy zaczyna hamować jej rozwój i zdolność do konkurowania na rynku” – wskazuje Olga Palec-Furga, ekspertka branży transportu i logistyki, moderatorka ścieżki transportowej CSCMP CEE Supply Chain Conference 2026, COO 4RCargo, Prezeska PACA.

Na konsekwencje odkładania decyzji zwracała uwagę również Natalia Pyrzowska, Solutions Design Director w XPO.

„Aby przetrwać w dynamicznie zmieniającym się środowisku, musimy nauczyć się umiejętnie ryzykować, ponieważ to brak działania niesie dziś największe zagrożenie, a fundamentem sukcesu jest adaptacja i odporność” – podkreśla Natalia Pyrzowska.

Ocena inwestycji powinna więc obejmować zarówno ryzyko jej realizacji, jak i możliwe skutki zaniechania. Takie podejście pomaga rozróżnić uzasadnioną ostrożność od zwlekania, które ogranicza zdolność firmy do reagowania na zmiany.

Automatyzacja nie jest celem

Ważnym obszarem konferencji była automatyzacja procesów magazynowych. W tej części dyskusji szczególnie mocno wybrzmiewało znaczenie przygotowania organizacji do inwestycji oraz powiązania wyboru technologii z potrzebami biznesowymi.

„Automatyzacja magazynu nie powinna być celem samym w sobie. Powinna być odpowiedzią na konkretny problem biznesowy i wynikać z długofalowej strategii przedsiębiorstwa” – podkreśla Andrzej Bekierski z Colian Logistic, moderator ścieżki magazynowej.

Uczestnicy wskazywali, że nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie odpowiednie dla każdego magazynu. Zakres automatyzacji powinien uwzględniać specyfikę operacji, strukturę zamówień, dostępność pracowników oraz plany rozwoju przedsiębiorstwa. Istotnym etapem przygotowania projektu jest analiza procesów i określenie, jakie problemy ma rozwiązać inwestycja.

„Nie powinniśmy zaczynać od wyboru technologii, lecz od analizy procesów, identyfikacji wąskich gardeł i przyszłych potrzeb operacyjnych” – mówi Piotr Ryl, dyrektor operacyjny Translog Systems.

O znaczeniu zwrotu z inwestycji, określanego skrótem ROI, oraz przygotowania systemów i danych mówił również Piotr Dratwa, Sales Manager w Körber, firmie będącej partnerem wydarzenia.

„Zamiast zachłystywać się nowinkami sprzętowymi, rozmawialiśmy o twardym ROI i gotowości systemowej. Dbałość o jakość danych, uporządkowanie procesów i wdrożenie nadrzędnego systemu zarządzającego to absolutne minimum przed wielomilionowymi inwestycjami w automatyzację magazynową”.

Punktem wyjścia powinny być zatem cel biznesowy i analiza procesów. Dopiero na tej podstawie można dobrać technologię, a po wdrożeniu sprawdzić, czy przyniosła zakładane rezultaty.

Ukryty koszt braku inwestycji

Uzupełnieniem tej debaty była dyskusja o konsekwencjach odkładania modernizacji, które nie zawsze są widoczne w bieżącej ocenie kosztów działalności.

„Firmy, które odkładają inwestycje w automatyzację, digitalizację i technologie wspierające pracę ludzi, nie oszczędzają. Zaciągają dług technologiczny, którego koszt z czasem staje się coraz wyższy” – mówi Katarzyna Błaszkiewicz, Business Development Manager CEE – Warehouse Solutions w Toyota Automated Logistics.

Perspektywa ta poszerza ocenę opłacalności inwestycji o koszty utrzymywania dotychczasowego sposobu działania. Mogą one obejmować ograniczenia wydajności, trudności w zwiększaniu skali operacji czy dodatkowe obciążenie pracowników.

Nie oznacza to jednak, że każda inwestycja powinna zostać zrealizowana natychmiast. Jej uzasadnienie zależy od potrzeb firmy, dostępnych zasobów i gotowości do wdrożenia. Rzetelna analiza powinna pozwalać porównać spodziewane korzyści z kosztami zmiany oraz konsekwencjami pozostania przy obecnych rozwiązaniach.

Elastyczność zaczyna się od infrastruktury

W dyskusjach o przyszłości logistyki dużo miejsca poświęcono także infrastrukturze. Wybór lokalizacji i parametrów obiektu może na wiele lat określić możliwości rozwoju operacji oraz wdrażania kolejnych rozwiązań technologicznych.

„O przyszłej elastyczności często decyduje wybór lokalizacji. Moc przyłączeniowa i możliwość rozbudowy obiektu mają bezpośredni wpływ na odporność operacji. Warto przemyśleć je na samym początku, bo mogą znaczyć więcej niż wybór technologii” – podkreśla Joanna Sinkiewicz, dyrektor zarządzająca Accolade Polska.

Dlatego projektowanie infrastruktury logistycznej wymaga uwzględnienia zarówno obecnych potrzeb, jak i możliwych zmian skali działalności, modeli biznesowych oraz oczekiwań klientów. Decyzje podjęte na etapie wyboru obiektu mogą ułatwić późniejszą modernizację albo istotnie ograniczyć jej zakres.

Automatyzacja i AI w praktyce

Kolejnym obszarem rozmów były zastosowania automatyzacji i sztucznej inteligencji w codziennych operacjach logistycznych. O skali zautomatyzowanych operacji w GXO oraz możliwościach wykorzystania AI mówił Marcin Czaplik.

„W GXO już połowa przychodów w Europie Środkowej pochodzi ze zautomatyzowanych operacji wykorzystujących nowoczesne technologie. AI usprawnia zarządzanie zapasami, optymalizuje procesy |i zwiększa efektywność operacyjną”.

Wśród omawianych zastosowań sztucznej inteligencji znalazły się prognozowanie popytu, zarządzanie zwrotami, planowanie zasobów i koordynacja procesów magazynowych. Dyskusje obejmowały również warunki skutecznego wykorzystania tych narzędzi - jakość danych, możliwość ich integrowania oraz przygotowanie organizacji do korzystania z wyników analiz.

Ocena wartości technologii wymaga odniesienia jej do konkretnych zadań. W przypadku automatyzacji może to być usprawnienie wykonania procesu, a w przypadku narzędzi AI również wsparcie prognozowania i podejmowania decyzji. W obu obszarach znaczenie ma sprawdzenie czy wdrożenie przynosi oczekiwane korzyści operacyjne i biznesowe.

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Odporność jako element konkurencyjności

Tegoroczna CSCMP CEE Supply Chain Conference pokazała, jak wiele decyzji składa się na zdolność organizacji do sprawnego działania w warunkach niepewności. Znaczenie mają wybory dotyczące infrastruktury, technologii, sposobu organizacji procesów oraz tempa inwestowania.

Efektywność operacyjna pozostaje ważnym celem zarządzania. Jej ocenę warto jednak uzupełniać o pytania dotyczące ciągłości działania, możliwości zmiany skali operacji oraz czasu potrzebnego na dostosowanie się do nowych warunków.

Wnioski z konferencji wskazują na potrzebę łączenia odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem z gotowością do inwestowania i uczenia się. Odporność buduje się przez konkretne decyzje - dotyczące tego, gdzie firma potrzebuje rezerw, które procesy wymagają usprawnienia i jakie technologie rzeczywiście wspierają jej strategię.

Patronami medialnymi byli „Rzeczpospolita” i rp.pl