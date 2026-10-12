Wydarzenie co roku gromadzi kluczowych decydentów ochrony zdrowia oraz traktuje o najważniejszych tematach dla sektora. W czasie tegorocznej edycji, która odbędzie się 26 i 27 października 2026 r. w hotelu Sheraton Grand Warsaw, spotkają się przedstawiciele administracji publicznej, placówek medycznych, środowiska klinicznego i naukowego, organizacji branżowych oraz biznesu. Debaty będą odbywać się pod hasłem: „Trudne wybory w zdrowiu. Na co jesteśmy gotowi?”.

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Tematy zostały zamknięte w ramach pięciu ścieżek. W centrum rozmów znajdą się wyzwania, które w najbliższym czasie będą miały szczególne znaczenie dla pacjentów, medyków, menedżerów i decydentów. Oprócz sesji merytorycznych zostały zaplanowane dodatkowe aktywności, w tym coroczna gala Portretów Polskiej Medycyny, okrągłe stoły oraz specjalne sesje, w tym specjalna sesja Rzecznika Praw Pacjenta.

W tegorocznej edycji, jak co roku, wezmą udział najważniejsi przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, w tym Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia; Katarzyna Anna Kacperczyk, Katarzyna Kęcka oraz Tomasz Maciejewski – podsekretarze Ministerstwa Zdrowia; przedstawiciele środowisk naukowych, samorządów, trzeciego sektora, biznesu oraz wszystkie grupy zawodowe związane z ochroną zdrowia: dyrektorzy szpitali, menedżerowie, lekarze i specjaliści.

Rejestracja stacjonarna na wydarzenie została zamknięta. Zapraszamy do rejestracji na udział online. Formularz dostępny na stronie: https://konferencje.ptwp.pl/pl/konferencja,682

Materiał powstał we współpracy z PTWP