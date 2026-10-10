Światowa Organizacja Zdrowia podała w sobotę, że w odpowiedzi na kolejne oficjalne zapytania ws. przyczyn śmierci laborantki Darii Szypiłowej strona rosyjska poinformowała, że zgon "nie był spowodowany zakażeniem dżumą, a pracownica laboratorium została zaszczepiona przeciwko patogenom wysokiego ryzyka, z którymi miała do czynienia zawodowo". W przesłanej WHO odpowiedzi stwierdzono również, że w obwodzie irkuckim „nie zarejestrowano w ostatnim czasie żadnego przypadku dżumy”.

Reklama Reklama

„Kluczową niewiadomą pozostaje brak potwierdzonej diagnozy u zmarłej pracownicy laboratorium” – zaznaczono we wpisie WHO na platformie X.

Moskwa: Daria Szypiłowa była szczepiona przeciwko patogenom, z którymi pracowała

Jak czytamy na stronie WHO, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (NFP) Federacji Rosyjskiej dostarczył WHO nowych informacji. Zgodnie z oficjalnym raportem NFP, pacjentka i wszystkie zidentyfikowane osoby kontaktowe zostały przebadane na szeroki zakres patogenów, w tym grypę, SARS-CoV-2, inne infekcje dróg oddechowych oraz infekcje bakteryjne (w tym dżumę i paciorkowce). „Wszystkie wyniki były podobno ujemne dla patogenów wysokiego ryzyka, a wśród kontaktów zidentyfikowano tylko dwa przypadki COVID-19, trzy przypadki rinowirusa, jeden przypadek Haemophilus spp. i inne zakażenia oportunistyczne” - głosi komunikat WHO.

Władze Rosji poinformowały również, że zgon nie był spowodowany zakażeniem dżumą, a pracownica irkuckiego Instytutu Badań nad Dżumą Syberii i Dalekiego Wschodu została zaszczepiona przeciwko patogenom wysokiego ryzyka, z którymi pracowała. W raporcie stwierdzono, że kobieta nie podróżowała poza obwód irkucki w ciągu dwóch tygodni poprzedzających wystąpienie objawów.

Według przekazanych przez Moskwę informacji laborantka zmarła z powodu zapalenia płuc o nieznanej etiologii, a Instytucie Badań nad Dżumą w Irkucku nie doszło do żadnego incydentu naruszenia bezpieczeństwa biologicznego. Jak zaznaczyła WHO, na podstawie tych danych „nie wykryto dowodów na trwającą transmisję” patogenu, jednak sytuacja będzie nadal monitorowana.

Matka Szypiłowej: takiej probówki nie da się rozbić

Jak informowały lokalne media w Obwodzie Irkuckim, 25 września Daria Szypiłowa, 28-letnia pracownica instytutu badawczego w Irkucku, zajmującego się badaniami nad leczeniem dżumy, rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Cztery dni później kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października.

Jej matka powiedziała lokalnym mediom, że niemożliwe jest rozbicie pojemnika z patogenami. Oskarżyła władze i lekarzy o brak szybkiej pomocy dla córki i opóźnienia w udzieleniu informacji oraz utrudnienia w pochówku. „To po prostu niemożliwe, żeby to się wylało lub stłukło. Te pojemniki są bardzo dobrze zabezpieczone – podkreśliła. Zniszczyli moją córkę – porzucili ją i zniszczyli” – dodała.

Po śmierci Szypiłowej służby objęły obserwacją i kwarantanną około 200 osób. Wcześniej szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus informował, że organizacja nie jest w stanie przeprowadzić pełnej oceny zagrożenia ze względu na brak kompletnych danych ze strony rosyjskiej oraz nieustaloną przyczynę zgonu laborantki.