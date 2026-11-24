Według ustaleń organizacji nastolatek otrzymał obywatelstwo na mocy decyzji rządu Serbii z lipca 2025 r. pod nazwiskiem Ali Ramzanowicz Musajew. W decyzji, opublikowanej w serbskim Dzienniku Urzędowym, jako imię ojca Musajewa podano: Ramzan.

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Syn Kadyrowa ponad sto razy miał podróżować pod nazwiskiem Musajew

Fundacja Walki z Korupcją podkreśliła, że wszystkie dane – z wyjątkiem nazwiska – zgadzają się z informacjami dotyczącymi Alego Kadyrowa. Niezależny portal internetowy Agientstwo podał, że przed uzyskaniem serbskiego obywatelstwa 19-latek oficjalnie zmienił w Czeczenii nazwisko na Musajew.

Jak stwierdzono, syn czeczeńskiego przywódcy podróżował za granicę pod tym nazwiskiem ponad sto razy – niemal zawsze prywatnymi samolotami, głównie do Dubaju. Według ustaleń organizacji pod nazwiskiem Musajew podróżują także inni członkowie rodziny Kadyrowów: dwaj inni synowie, córka oraz żona Ramzana.

Czytaj więcej Polityka Ramzan Kadyrow bliski 100-procentowego poparcia w Czeczenii 99,85 proc. głosów zdobył w wyborach Ramzan Kadyrow, urzędujący szef Republiki Czeczenii - wynika zdanych przekazanych przez rosyjską Centralną Ko...

Fundacja Nawalnego apeluje o anulowanie paszportu. UE naciska na Belgrad

Fundacja Walki z Korupcją, założona w 2011 r. przez zmarłego 13 lat później w kolonii karnej lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, zwróciła się do władz Serbii o anulowanie serbskiego paszportu syna czeczeńskiego przywódcy-podała RWE.

Z wcześniejszej analizy RWE wynika, że od początku rosyjskiej pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie ponad 300 obywateli Rosji otrzymało obywatelstwo Serbii na mocy decyzji rządu, w trybie przyspieszonym. W październiku Unia Europejska wezwała Belgrad do zakończenia praktyki przyznawania obywatelstwa w trybie przyspieszonym lub uproszczonym obywatelom państw, które stanowią dla UE ryzyko w zakresie nielegalnej migracji lub bezpieczeństwa, w tym Rosji.