„Artur Chodziński (zgadza się na podawanie nazwiska – PAP) usłyszał dzisiaj zarzuty obejmujące dwa czyny zabronione. Następnie podejrzany został przesłuchany” – poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

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650 tys. zł, bilety na mecze i hotele. Prokuratura stawia zarzuty Arturowi Chodzińskiemu

Pierwszy zarzut dotyczy płatnej protekcji. Według prokuratury Chodziński miał przyjąć łapówkę w wysokości prawie 650 tys. zł, a także bilety na mecze, opłacone pobyty w hotelach, noclegi i posiłki. W zamian miał podjąć się pośrednictwa w załatwieniu spraw zmierzających do uniewinnienia lub ułaskawienia określonej osoby, a także doprowadzenia do przyjęcia korzystnych dla giełdy Zondacrypto rozwiązań legislacyjnych dotyczących rynku kryptoaktywów.

Jak przekazała prok. Adamiak, Chodziński miał powoływać się na wpływy w Sejmie i Kancelarii Prezydenta RP. W ramach podejmowanych działań miał m.in. przekazywać politykom dokumenty z akt sprawy karnej, w której wskazana osoba występowała jako oskarżony, oraz organizować jej spotkania z posłami.

Prokuratura zarzuca mu również przekazanie 450 tys. zł na rzecz Fundacji Instytut Polski Suwerennej, której prezesem zarządu był Zbigniew Ziobro. „Ponadto miał przekazywać posłom i innym osobom uwagi tej osoby dotyczące projektów ustawy o kryptoaktywach. Działania te miały doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości przez wskazaną osobę” – dodała rzeczniczka.

Drugi zarzut dotyczy wykonywania działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji. Według prokuratury Chodziński miał przekazywać informacje o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Chodziło m.in. o dane dotyczące miejsc zamieszkania i pobytu dziennikarzy TVN24.

Chodziński nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia.

Po jego przesłuchaniu prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. „W ocenie prokuratora w sprawie zachodzi ogólna przesłanka do stosowania środka zapobiegawczego w postaci dużego prawdopodobieństwa popełnienia zarzucanych mu czynów, a także szczególne przesłanki uzasadniające zastosowanie wobec podejrzanego izolacyjnego środka zapobiegawczego, tj. obawa matactwa, realnie grożąca surowa kara i obawa ucieczki” – zaznaczyła prok. Adamiak.

Rzeczniczka wyjaśniła, że w związku ze skierowaniem do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu Artura Chodzińskiego i jego przymusowym doprowadzeniu do sądu.

Były agent CBA pomagał Kralowi

Chodziński to były funkcjonariusz CBA. Został zwolniony dyscyplinarnie w 2015 r. przez ówczesnego szefa CBA Pawła Wojtunika za wynoszenie tajemnic służbowych i przekazywanie materiałów dziennikarzom powiązanym z PiS. O sprawie Wojtunik zawiadomił też prokuraturę, która wszczęła śledztwo. Zostało ono umorzone, po dojściu władzy doszedł PiS i objęciu kierownictwa CBA przez Ernesta Bejdę. Wtedy też Chodziński został przywrócony do służby w CBA, z której w 2023 r. przeszedł na emeryturę.

Według doniesień medialnych Chodziński miał współpracować z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Należąca do Ch. firma miała wystawić czeskiej spółce Krala faktury na ponad pół miliona złotych. W zamian Chodziński miał ujawnić Kralowi m.in. wrażliwe dane dziennikarza, który opisywał związaną z giełdą aferę. Zapewnił też Krala, że ma możliwość wpływania na prawicowych urzędników państwowych. Chodziński zaprzeczył tym ustaleniom.

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia twórcy Zondacrypto Sylwestra Suszka. W tej sprawie aresztowany został m.in. szef PKOl Radosław Piesiewicz, któremu we wtorek przedłużono areszt o kolejne trzy miesiące.

Tajemnicze rozmowy na Ibizie z udziałem posła PiS

Pod koniec sierpnia pojawiły się doniesienia m.in. o spotkaniu w 2025 r. posła PiS Michała Moskala oraz byłego funkcjonariusza CBA Artura Chodzińskiego z b. szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem, do którego miało dojść na Ibizie. Według portali poseł chciał współpracować z giełdą Zondacrypto, która kilka miesięcy później upadła.

Moskal oświadczył, że z Kralem rozmawiał tylko raz. Podkreślił, że ani on, ani fundacja, z którą współpracuje (Fundacja ORGiD – Obserwatorium Rozwoju Gospodarki i Demokracji), nie podjęli współpracy z Zondacrypto i jego prezesem oraz nie przyjęli od nich żadnych środków.