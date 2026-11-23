Na początku września prok. Anna Adamiak informowała, że prokurator prowadzący śledztwo dot. niedopuszczenia sędziów TK do orzekania zwrócił się do prezydenta Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie jego przesłuchania w charakterze świadka. Prezydent jeszcze tego samego dnia zapewnił, że podda się takiemu przesłuchaniu, oświadczając, że „jest obywatelem, jak każdy inny obywatel RP”.

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Prok. Adamiak: Przesłuchanie Karola Nawrockiego jest niezbędne

Prok. Adamiak odniosła się do kwestii przesłuchania prezydenta podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. – Dwa miesiące temu prokurator prowadzący postępowanie dotyczące TK skierował do prezydenta Karola Nawrockiego zaproszenie na przesłuchanie w charakterze świadka. Nie mamy żadnego odzewu, chociaż, o ile pamiętam, pan prezydent publicznie deklarował, że bardzo chętnie spotka się z prokuratorem – powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego. Jak dodała, w tej sytuacji prokurator nie może obecnie przeprowadzić czynności z udziałem prezydenta.

Prok. Adamiak przypomniała, że ze względu na pełnioną funkcję prezydent korzysta ze szczególnego trybu przesłuchania. Prokuratura nie kieruje do niego wezwania, lecz zwraca się z prośbą o wskazanie terminu, w którym możliwe będzie przeprowadzenie tej czynności.

Pytana, czy w przypadku przedłużającego się oczekiwania na odpowiedź prokuratura nie powinna sama wyznaczyć prezydentowi terminu przesłuchania, rzeczniczka zastrzegła, że nie chce ingerować w kompetencje prokuratora prowadzącego postępowanie. Podkreśliła jednak, że przesłuchanie Karola Nawrockiego jest niezbędne w ramach tego śledztwa.

– My cierpliwie oczywiście oczekujemy – powiedziała prok. Adamiak, dodając, że prokuratura z optymizmem podchodzi do tej kwestii.

O to, czy prezydent odpowiedział na zaproszenie prokuratury, pytany był wcześniej w poniedziałek na antenie radia TOK FM rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zaznaczył, że toczy się obecnie „kilka postępowań, (...) gdzie pan prezydent według głosów prokuratury ma być zaproszony na przesłuchanie”.

– Kancelaria Prezydenta, chcę tu zapewnić wszystkich, jest w kontakcie z prokuraturą i na pewno do takich przesłuchań dojdzie – zapewnił Leśkiewicz.

Śledztwo w sprawie niedopuszczenia sędziów TK do orzekania

Śledztwo dotyczące niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania zostało wszczęte przez Prokuraturę Krajową w drugiej połowie kwietnia. Dotyczy ono niedopuszczenia do orzekania czworga spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm sędziów TK: Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej i Macieja Taborowskiego. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło dwoje pozostałych wybranych wtedy sędziów TK – Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, którzy złożyli na zaproszenie prezydenta ślubowanie w Pałacu Prezydenckim i zostali dopuszczeni do orzekania.

W przypadku pozostałych czworga, Kancelaria Prezydenta wskazywała, że podczas procedury w Sejmie dochodziło do błędów i ich sytuacja jest analizowana. Wobec tego sędziowie ci złożyli 9 kwietnia w sejmowej Sali Kolumnowej ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”, zanieśli poświadczenie w tej sprawie do KPRP, a następnie udali się do siedziby Trybunału. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich jednak do orzekania, twierdząc, że zdarzeń z Sejmu nie można potraktować jako ślubowania „wobec prezydenta”. Podobnie było w przypadku wybranego na sędziego TK na początku września Macieja Berka.

Informując w kwietniu o wszczęciu śledztwa, prok. Adamiak podała, że oprócz zawiadomienia sędziów Bentkowskiej i Szostka, podstawą wszczęcia postępowania „było uzyskanie dowodów w ramach postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego w związku z poleceniem Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka z dnia 13 kwietnia 2026 r., wydanym na podstawie przysługującej mu kompetencji ustawowej”. Prok. Adamiak wskazała wówczas również, że jedno z zachowań, które zostało objęte przedmiotem postępowania, polega na „ułatwieniu prezydentowi RP niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów TK, wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu w dniu 13 marca 2026 r., poprzez budowanie przekonania, że nieodebranie od nich ślubowania jest zasadne i zgodne z prawem”. Rzeczniczka PG wskazała, że w ocenie prokuratury zachowanie to stanowiło działanie „na szkodę interesu prywatnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej”. Prok. Adamiak powiedziała PAP w poniedziałek, że przesłuchanie prezydenta miałoby dotyczyć właśnie tego wątku śledztwa.

W ramach śledztwa dot. niedopuszczenia do orzekania sędziów TK pod koniec września przedstawiono zarzuty m.in. nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków dwóm osobom: dyrektor kancelarii TK oraz komendantowi Straży Trybunalskiej. Ponadto w ramach śledztwa jako świadka przesłuchano w maju br. szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, a pod koniec października – m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.