Prezydent Karol Nawrocki
Na początku września prok. Anna Adamiak informowała, że prokurator prowadzący śledztwo dot. niedopuszczenia sędziów TK do orzekania zwrócił się do prezydenta Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie jego przesłuchania w charakterze świadka. Prezydent jeszcze tego samego dnia zapewnił, że podda się takiemu przesłuchaniu, oświadczając, że „jest obywatelem, jak każdy inny obywatel RP”.
Prok. Adamiak odniosła się do kwestii przesłuchania prezydenta podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. – Dwa miesiące temu prokurator prowadzący postępowanie dotyczące TK skierował do prezydenta Karola Nawrockiego zaproszenie na przesłuchanie w charakterze świadka. Nie mamy żadnego odzewu, chociaż, o ile pamiętam, pan prezydent publicznie deklarował, że bardzo chętnie spotka się z prokuratorem – powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego. Jak dodała, w tej sytuacji prokurator nie może obecnie przeprowadzić czynności z udziałem prezydenta.
Prok. Adamiak przypomniała, że ze względu na pełnioną funkcję prezydent korzysta ze szczególnego trybu przesłuchania. Prokuratura nie kieruje do niego wezwania, lecz zwraca się z prośbą o wskazanie terminu, w którym możliwe będzie przeprowadzenie tej czynności.
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Pytana, czy w przypadku przedłużającego się oczekiwania na odpowiedź prokuratura nie powinna sama wyznaczyć prezydentowi terminu przesłuchania, rzeczniczka zastrzegła, że nie chce ingerować w kompetencje prokuratora prowadzącego postępowanie. Podkreśliła jednak, że przesłuchanie Karola Nawrockiego jest niezbędne w ramach tego śledztwa.
– My cierpliwie oczywiście oczekujemy – powiedziała prok. Adamiak, dodając, że prokuratura z optymizmem podchodzi do tej kwestii.
O to, czy prezydent odpowiedział na zaproszenie prokuratury, pytany był wcześniej w poniedziałek na antenie radia TOK FM rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zaznaczył, że toczy się obecnie „kilka postępowań, (...) gdzie pan prezydent według głosów prokuratury ma być zaproszony na przesłuchanie”.
– Kancelaria Prezydenta, chcę tu zapewnić wszystkich, jest w kontakcie z prokuraturą i na pewno do takich przesłuchań dojdzie – zapewnił Leśkiewicz.
Śledztwo dotyczące niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania zostało wszczęte przez Prokuraturę Krajową w drugiej połowie kwietnia. Dotyczy ono niedopuszczenia do orzekania czworga spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm sędziów TK: Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej i Macieja Taborowskiego. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło dwoje pozostałych wybranych wtedy sędziów TK – Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, którzy złożyli na zaproszenie prezydenta ślubowanie w Pałacu Prezydenckim i zostali dopuszczeni do orzekania.
W przypadku pozostałych czworga, Kancelaria Prezydenta wskazywała, że podczas procedury w Sejmie dochodziło do błędów i ich sytuacja jest analizowana. Wobec tego sędziowie ci złożyli 9 kwietnia w sejmowej Sali Kolumnowej ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”, zanieśli poświadczenie w tej sprawie do KPRP, a następnie udali się do siedziby Trybunału. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich jednak do orzekania, twierdząc, że zdarzeń z Sejmu nie można potraktować jako ślubowania „wobec prezydenta”. Podobnie było w przypadku wybranego na sędziego TK na początku września Macieja Berka.
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Informując w kwietniu o wszczęciu śledztwa, prok. Adamiak podała, że oprócz zawiadomienia sędziów Bentkowskiej i Szostka, podstawą wszczęcia postępowania „było uzyskanie dowodów w ramach postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego w związku z poleceniem Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka z dnia 13 kwietnia 2026 r., wydanym na podstawie przysługującej mu kompetencji ustawowej”. Prok. Adamiak wskazała wówczas również, że jedno z zachowań, które zostało objęte przedmiotem postępowania, polega na „ułatwieniu prezydentowi RP niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów TK, wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu w dniu 13 marca 2026 r., poprzez budowanie przekonania, że nieodebranie od nich ślubowania jest zasadne i zgodne z prawem”. Rzeczniczka PG wskazała, że w ocenie prokuratury zachowanie to stanowiło działanie „na szkodę interesu prywatnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej”. Prok. Adamiak powiedziała PAP w poniedziałek, że przesłuchanie prezydenta miałoby dotyczyć właśnie tego wątku śledztwa.
W ramach śledztwa dot. niedopuszczenia do orzekania sędziów TK pod koniec września przedstawiono zarzuty m.in. nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków dwóm osobom: dyrektor kancelarii TK oraz komendantowi Straży Trybunalskiej. Ponadto w ramach śledztwa jako świadka przesłuchano w maju br. szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, a pod koniec października – m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
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