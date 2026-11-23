Jak poinformowano w komunikacie, zastępująca prezesa Trybunału Konstytucyjnego sędzia Anna Korwin-Piotrowska zaprosiła prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz komendanta stołecznego policji insp. Krzysztofa Ogrońskiego na spotkanie, którego celem ma być wypracowanie zasad i sposobów przywrócenia możliwości wstępu i wjazdu do siedziby TK od strony al. Jana Chrystiana Szucha.

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W dokumencie podkreślono, że Trybunał Konstytucyjny jest konstytucyjnym organem władzy publicznej, którego prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie stanowi jeden z warunków działania demokratycznego państwa prawnego. Przypomniano również, że zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi konstytucyjnej w celu ochrony swoich wolności i praw. Realizacja tego uprawnienia obejmuje nie tylko możliwość składania pism w siedzibie Trybunału, lecz także zapewnienie niezakłóconego dostępu do budynku uczestnikom postępowań i ich pełnomocnikom.

„Naruszenie konstytucyjnego i europejskiego standardu prawa do sądu”

W piśmie zaznaczono, że „ograniczenie swobodnego korzystania z kontaktu z Trybunałem przez uczestników postępowań stanowi zatem naruszenie konstytucyjnego i europejskiego standardu prawa do sądu”. Jednocześnie zwrócono uwagę, że „wolność zgromadzeń jest konstytucyjnie chroniona, żadna jednak wolność lub prawo nie może być realizowane w sposób utrudniający lub uniemożliwiający innym korzystanie z ich wolności lub praw”.

Jak wskazano w komunikacie, konieczne jest zatem wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które pozwolą pogodzić prawo do organizowania zgromadzeń z prawem do wnoszenia skarg konstytucyjnych, a także zagwarantują prawidłowe funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.

Bogdan Święczkowski: uzurpatorom znudziło się wchodzenie do TK tylnym wejściem

Do poniedziałkowego komunikatu odniósł się zawieszony w obowiązkach prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Jego komentarz opublikowała na platformie X rzeczniczka TK Weronika Ścibor.

„Rozgonią pałkami protestujących przed Trybunałem? Widocznie uzurpatorom znudziło się wchodzenie do TK tylnym wejściem od strony premiera Tuska. Wzywają na ratunek policję, żeby utorowała im wejście od frontu” – napisał Święczkowski.

Pod koniec października sędzia Anna Korwin-Piotrowska, kierująca pracami Trybunału Konstytucyjnego, zarządziła przerwę w wykonywaniu obowiązków przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Decyzja wywołała protesty przed siedzibą Trybunału. Podczas demonstracji doszło do przepychanek, a policja zabezpieczyła teren, ustawiając kordon funkcjonariuszy.