Le Pen została zapytana o kwestię akcesji Ukrainy do NATO oraz Unii Europejskiej.

Reklama Reklama

- Kategorycznie uważam, że Ukraina nie powinna przystąpić do UE - powiedziała Le Pen.

- Uważam, że przyszłość Ukrainy w żadnym wypadku nie obejmuje członkostwa w Unii Europejskiej - dodała kandydatka na prezydenta Francji, która prowadzi w sondażach przedwyborczych.

Według polityczki, w poniedziałek spotkała się z ambasadorem Ukrainy. Le Pen zapewniła go, że wyraża poparcie dla Ukrainy i narodu ukraińskiego.

Le Pen chce ograniczyć wsparcie dla Ukrainy

Zapytana, czy Ukraina powinna przystąpić do NATO, Le Pen odpowiedziała, że ​​wszystko zależy od negocjacji pokojowych.

- Myślę, że wszystko to będzie przedmiotem negocjacji w ramach procesu pokojowego, który obecnie trwa i jak dotąd nie widać większych postępów – powiedziała.

W trakcie rozmowy Le Pen skrytykowała także działania Rosji wobec Ukrainy. Nie chciała jednak określić Władimira Putina jako zbrodniarza wojennego.

- Takie śmiałe oświadczenia są wręcz śmieszne i przeczą potrzebie pokoju. Nie poprzez wzajemne obelgi znajdujemy drogę do pokoju – przekonywała.

Le Pen wielokrotnie wyrażała sprzeciw wobec rozszerzania Unii Europejskiej. Polityczka argumentowała, że akcesja Ukrainy zaszkodziłaby francuskiemu rolnictwu m.in. poprzez dodatkową konkurencję, a także zmniejszyłaby udział Francji w dopłatach ze Wspólnej Polityki Rolnej. Le Pen opowiada się także za ograniczeniem wsparcia dla Ukrainy.

Według sondaży Le Pen jest faworytką pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, zaplanowanych na 18 kwietnia przyszłego roku.