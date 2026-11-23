Ukraińskie i rosyjskie agencje prasowe potwierdziły atak na rafinerię, do jakiego doszło 23 listopada. Obiekt zaatakowany przez ukraińskie drony, a będący częścią Grupy LUKOIL, znajduje się w Permie, 1,4 tys. km od granicy z Ukrainą. Rosyjskie lokalne władze potwierdziły, że rafineria została uszkodzona.

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Atak na rafinerię w Permie. Przeprowadziły go drony z Ukrainy

„Siły obrony powietrznej oraz mobilne grupy ogniowe odpierają atak wrogich dronów. W wyniku ataku uszkodzony został obiekt przemysłowy. Według wstępnych informacji nie ma poszkodowanych. Na miejscu pracują służby ratunkowe” – powiedział cytowany przez ukraińską agencję mezha.net Dmytro Makhonin, gubernator Kraju Permskiego.

Zdaniem mezha.net, z dostępnych nagrań wynika, że ogień wybuchł w rafinerii Lukoil w Permie, widać także słupy dymu nad obiektem. Jak podaje ua.news, jest to jedna z największych rosyjskich rafinerii, będąca w stanie przerobić ponad 13 mln ton ropy rocznie, a produkująca benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze i smary.

Na ten moment nie są znane szczegóły uszkodzenia rafinerii.

Do ataku ukraińskich dronów na Rosję doszło w nocy z 22 na 23 listopada. Informację o ataku na rafinerię w Permie i jej uszkodzeniu po stronie rosyjskiej potwierdziła agencja interfax.ru.