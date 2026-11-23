Administracja prezydenta USA zrobiła „praktycznie wszystko, co możliwe”, aby zapobiec weryfikacji „rzeczywistego kosztu” konfliktu z Iranem – zarówno w zakresie ofiar ludzkich, jak i kosztów finansowych. Pisze o tym „The Atlantic”, powołując się na urzędników i dostępną notatkę szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha.

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Ile kosztuje wojna? Administracja Trumpa utrudnia kontrolę

Pentagon zastąpił merytoryczne raportowanie wybiórczymi danymi – zamiast szczegółowej analizy, operuje liczbą „trafionych celów” (13 tys. w pierwszych tygodniach) i liczbą rozmieszczonego sprzętu. Administracja skutecznie uniemożliwiła amerykańskim parlamentarzystom obu partii podróżowanie na Bliski Wschód, a także ograniczyła dostęp legislatorów do informacji na temat kosztów konfliktu z Iranem.

Senator Chris Murphy (ze stanu Connecticut), członek Komisji ds. Środków Pieniężnych, zwrócił się z wnioskiem o wizytę w bazie lotniczej Al Udeid w Katarze, aby ocenić zakres szkód spowodowanych irańskimi atakami i uzasadnić otrzymane z Białego Domu wnioski o finansowanie. Pentagon odmówił. Podobny scenariusz miał miejsce w przypadku republikańskiej senator Joni Ernst.

Także media znalazły się w izolacji – liczba dziennikarzy wpuszczonych do amerykańskich oddziałów była niezwykle mała i po serii regularnych konferencji prasowych na początku konfliktu, Hegseth faktycznie przestał je organizować. Ponadto administracja Trumpa nałożyła zakazy odwiedzania Białego Domu dla szeregu mediów, które krytykowały braki w systemach obrony powietrznej – zauważa „The Atlantic”. „W ciągu dziewięciu miesięcy wojny w Stanach Zjednoczonych narosła lista pytań, na które rząd odmawia odpowiedzi” – dodaje.

Straty USA w wojnie z Iranem. Zniszczone radary, samoloty i bazy

W sierpniu „The Wall Street Journal” napisał, że szkody w amerykańskich obiektach i sprzęcie wojskowym w wyniku irańskich ataków od początku amerykańskiej operacji szacuje się na 13 mld dolarów. Iran podaje jeszcze wyższe koszty. W drugiej połowie lipca mogły sięgnąć nawet 20,6 mld dolarów, donosiła agencja informacyjna Tasnim. Wyjaśnia, że szacunki opierały się na kosztach wymiany zniszczonego i uszkodzonego sprzętu, na podstawie danych dotyczących kontraktów obronnych i dokumentów Pentagonu.

Agencja oszacowała, że największe straty poniesiono w systemach obrony powietrznej i radarach, na około 7,5 mld dolarów. Szkody w infrastrukturze logistycznej, magazynach i innych obiektach wyniosły 6,8 mld dolarów; szkody w statkach powietrznych, w tym samolotach, bezzałogowych statkach powietrznych i śmigłowcach, wyniosły 3,5 mld dolarów; a szkody w centrach dowodzenia i łączności – 2,8 mld dolarów.

Sam Pete Hegseth podał 22 lipca, że ​​koszt wojny z Iranem dla USA wyniósł 37,5 mld dolarów. Od tego czasu nie ma już żadnych informacji o kosztach, poza tą, że od lipca rosną stare.