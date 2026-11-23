Poznań. Mieszkania na wynajem zbudowane w technologii modułowej

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Osiedle Pastelowo w Poznaniu to siedem budynków z 246 umeblowanymi mieszkaniami na długoterminowy wynajem. Wybudowała je firma Vastint. Bloki powstały w technologii modułowej.

To największe w mieście osiedle z mieszkaniami na wynajem zbudowane z gotowych elementów, a zarazem pierwsza w kraju inwestycja firmy Vastint w sektorze PRS (najem instytucjonalny).

Mieszkanie na osiedlu Pastelowo w Poznaniu Foto: mat.prasowe

Kawalerki i mieszkania dla dużych rodzin

Przy ul. Pastelowej można wynająć mieszkania o powierzchni od 32 do 99 mkw. – od kawalerek po pięciopokojowe rodzinne lokale. Wszystkie są wykończone, umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD. Większość ma balkon, a lokale na parterze także ogródki. Stawki najmu zaczynają się od 2,37 tys. zł miesięcznie.

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– Mieszkań na osiedlu Pastelowo nie można kupić. Wszystkie będziemy wynajmować standardowo na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy. To model dobrze znany z rynku niemieckiego czy skandynawskiego, który zapewnia mieszkańcom stabilność, profesjonalne zarządzanie i komfort życia bez kredytu – mówi cytowana w komunikacie Aleksandra Tychy ze spółki Vastint Poland. – Zaletą gotowych do zamieszkania mieszkań jest także cisza, bo u sąsiadów nie ma remontów. Wystarczy, że lokatorzy wniosą swoje rzeczy, zdjęcia w ramkach i rośliny.

Mieszkanie rośnie razem z lokatorem

W każdym mieszkaniu zainstalowano system odzysku ciepła, są też systemy ograniczające rachunki za ogrzewanie, prąd i wodę. – Jeśli potrzeby mieszkańców zmienią się w przyszłości i będą potrzebować mniejszego lub większego mieszkania, będą mieć pierwszeństwo w wyborze innego lokalu na osiedlu – mówi Aleksandra Tychy.

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Za projekt odpowiada pracownia JSK Architekci. Na osiedlu powstały strefy wypoczynku, plac zabaw, boisko do siatkówki, ścieżka do biegania i jazdy na rolkach.

Vastint działa w Polsce od ponad 30 lat. Buduje i zarządza obiektami mieszkaniowymi, biurowymi i hotelowymi. W najbliższej dekadzie planuje wybudować 4,5 tys. mieszkań – w tym także w Poznaniu, gdzie rozwija kolejne projekty, jak Stara Rzeźnia i Portowo na Starołęce.