Centrum logistyczne klasy A jest zlokalizowane w sąsiedztwie lotniska w Gdańsku. Oferuje nieco ponad 37 tys. mkw., w tym powierzchnie biurowe i socjalne. Wybudowany w 2022 roku kompleks magazynowy został rozbudowany w 2026 roku.

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Magazyny z zielonym certyfikatem

Obiekt ma certyfikat BREEAM In-Use na poziomie „Excellent”. Inwestor zastosował pompy ciepła, oświetlenie LED, zaawansowany system zarządzania budynkiem (BMS), armaturę ograniczającą zużycie wody.

Cała powierzchnia jest wynajęta na podstawie długoterminowej umowy jednemu z największych w Polsce detalistów z branży farmaceutycznej, zdrowia i urody.

– Hillwood BTS Gdańsk to przykład obiektu logistycznego zaprojektowanego i wybudowanego z uwzględnieniem potrzeb najemcy działającego w wyspecjalizowanym sektorze – mówi Hubert Michalak, wiceprezes spółki Hillwood Polska.

Adres, pełna komercjalizacja, ekologia

Z kolei Philip Wood z Wood & Company zwraca uwagę m.in. na pełne wynajęcie obiektu, doskonałą lokalizację i wysokie standardy zrównoważonego rozwoju. – Dla nas oznacza to stabilne, długoterminowe przepływy pieniężne i wzmocnienie portfela o wysokiej jakości nieruchomość logistyczną – mówi Philip Wood. – Takie połączenie wspiera naszą strategię budowania trwałej wartości dla inwestorów funduszu.

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Fundusz inwestycyjny Wood & Company Realitní OPF należy do grupy Wood & Company, która od 1991 roku świadczy usługi bankowości inwestycyjnej i zarządzania aktywami. Wartość zarządzanych przez firmę inwestycji przekracza 8 mld euro.

Hillwood to inwestor i deweloper na rynku nieruchomości komercyjnych. Działa w Ameryce Północnej i Europie.