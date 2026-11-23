Materiał powstał we współpracy z Polskim Holdingiem Rybnym

Jak z eksportera towarów stać się międzynarodową firmą spożywczą? Jak obecnie oceniają państwo sytuację polskich firm na rynkach zagranicznych? Co dziś jest największą siłą polskich firm rybnych, a gdzie zaczynamy tracić przewagę? Czy firmy powinny nadal koncentrować się na Europie, czy coraz aktywniej szukać odbiorców poza UE?

Polskie przetwórstwo rybne jest dziś w Europie potęgą, choć mało kto o tym mówi. Przez lata zbudowaliśmy ogromne kompetencje produkcyjne, nowoczesne zakłady i opinię solidnego dostawcy. To jednak był rozdział pod tytułem „robimy dobrze i taniej”. Ten rozdział się kończy.

Naszą największą siłą nie jest już koszt, tylko innowacja. Potrafimy szybko wymyślić produkt, który odpowiada na to, jak ludzie dziś jedzą: w biegu, zdrowo, z krótkim składem. Weźmy na przykład produkty Evrafish w których nie skupiamy się na tradycyjnej konserwie, ale wprowadzamy produkty rybne do innych kategorii, np. impulsowej, jak gotowa przekąska Evrafish Snack & Go, w której konsument znajdzie pastę z tuńczyka i wafle ryżowe w sam raz, aby przygotować kanapkę w biegu, albo convieniece, jak zupa rybna, której konsument zazwyczaj nie przygotowuje w domu, czy sałatka z łososiem – która jest gotowym pełnowartościowym posiłkiem. Zachodni gracze potrzebują na wprowadzenie innowacji lat, my potrafimy zrobić to w kilka miesięcy. Szybkość, elastyczność i odwaga produktowa to dziś polska przewaga konkurencyjna.

Przewagę tracimy tam, gdzie wciąż próbujemy konkurować ceną. Wyścig na najniższą cenę za tonę jest już przegrany, bo inni mają tańszą energię, tańszą pracę i bliżej surowiec. Kto dziś sprzedaje wyłącznie tonaż, za kilka lat będzie sprzedawał go z coraz niższą marżą.

Co do kierunków: Europa pozostaje naszym rynkiem macierzystym i fundamentem. Tu mamy logistykę, zaufanie sieci handlowych i wspólne regulacje. Firma, która chce być naprawdę międzynarodowa, nie może jednak patrzeć wyłącznie na mapę Unii. Rosnąca klasa średnia, popyt na zdrowe białko oraz moda na żywność „z pochodzeniem” otwierają rynki, które jeszcze dekadę temu były poza zasięgiem polskich producentów. Europa to baza, a świat to kierunek. Polskie firmy to ogromy potencjał dla USA czy Kanady.

Jakie są obecnie największe wyzwania związane z ekspansją zagraniczną? Czy większym problemem są koszty działalności, konkurencja, regulacje, logistyka, czy wiarygodność partnerów handlowych?

Najpoważniejszym wyzwaniem są koszty prowadzenia działalności w Polsce. Energia, gaz i praca podrożały w ostatnich latach tak bardzo, że w wielu kategoriach przestaliśmy być konkurencyjni wobec producentów spoza Unii. Szczególnie istotne są koszty pracy. Przetwórstwo ryb, mimo postępującej automatyzacji, wciąż pozostaje branżą wymagającą dużego zaangażowania pracowników. Przygotowanie surowca, filetowanie, obróbka, konfekcjonowanie czy pakowanie to procesy, w których udział pracy ludzkiej nadal jest znaczący. Rosnące wynagrodzenia, koszty zatrudnienia, składki i pozapłacowe obciążenia pracodawców bezpośrednio przekładają się więc na koszt jednostkowy produktu. Jednocześnie musimy mierzyć się z niedoborem pracowników produkcyjnych. Do tego dochodzą wysokie koszty energii. Przetwórstwo ryb jest energochłonne – sterylizacja, chłodnictwo, mrożenie i utrzymywanie odpowiednich warunków przechowywania wymagają stałego zużycia energii. Każdy wzrost cen energii i gazu znajduje odzwierciedlenie w koszcie wytworzenia produktu, a ostatecznie również w jego cenie na półce w Hamburgu, Dubaju czy Toronto. Nie możemy też pomijać kosztów opakowań, surowców, transportu, finansowania zapasów oraz spełniania coraz bardziej rozbudowanych wymogów jakościowych i środowiskowych.

Konkurujemy z firmami, które nie zawsze ponoszą porównywalne koszty pracy, energii i obowiązków regulacyjnych na poziomie europejskim, a ich produkty stoją na tych samych półkach co nasze. To tworzy wyraźną asymetrię konkurencyjną. Nie oznacza to oczywiście, że możemy rezygnować z wysokich standardów – przeciwnie, jako europejski producent musimy ich przestrzegać, ale jednocześnie oczekujemy, że rynek będzie w stanie docenić wartość, którą za nimi dostarczamy.

Dlatego swoją przewagę musimy budować marką, jakością, składem, innowacyjnością i historią produktu. Ważna jest również efektywność operacyjna – inwestycje w automatyzację, optymalizację procesów i zwiększanie wydajności pracy. Nie chodzi wyłącznie o ograniczanie zatrudnienia, ale o to, aby przy rosnących kosztach pracy produkować więcej, sprawniej i z większą wartością dodaną.

Z tego wynika strategiczny wniosek. Skoro nie mamy realnego wpływu na poziom cen energii czy wynagrodzeń, musimy konsekwentnie zmieniać model biznesowy. Każdy kilogram surowca, który przechodzi przez nasze zakłady, powinien generować jak największą wartość dodaną. Nie możemy opierać przyszłości wyłącznie na produkcji dużych wolumenów standardowych produktów, w których konkurujemy przede wszystkim ceną. Musimy rozwijać produkty innowacyjne i własne marki, w których jakość, receptura, technologia i wygoda konsumenta pozwalają budować wyższą marżę.

Taka jest istota przejścia od eksportera towarów do nowoczesnej firmy spożywczej. Nie chodzi już tylko o to, ile ton produktu jesteśmy w stanie wyprodukować, ale przede wszystkim o to, jaką wartość jesteśmy w stanie zbudować na każdym kilogramie surowca.

Co jest dziś skuteczniejszą drogą ekspansji: wprowadzanie/budowanie rozpoznawalności własnych marek na kolejne rynki, własne zakłady i dystrybucja poza Polską czy przejmowanie firm z już zbudowaną pozycją?

Nie ma jednej uniwersalnej drogi ekspansji, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że możliwości polskich firm w tym zakresie są nadal ograniczone. W szczególności dotyczy to przejęć zagranicznych przedsiębiorstw. Akwizycje są niewątpliwie atrakcyjnym sposobem na przyspieszenie rozwoju – pozwalają przejąć nie tylko moce produkcyjne, ale przede wszystkim gotową dystrybucję, relacje z klientami, rozpoznawalność i udziały rynkowe. Problem polega jednak na tym, że większość polskich firm spożywczych nie dysponuje jeszcze kapitałem ani odpowiednio silną pozycją rynkową, aby regularnie realizować tego typu transakcje. Wymagają one dużego zaplecza finansowego, dostępu do finansowania i zdolności do udźwignięcia ryzyka integracji przejmowanych biznesów. Dlatego przypadki polskich firm dokonujących znaczących przejęć za granicą wciąż należy traktować raczej jako wyjątki niż powszechną praktykę.

W praktyce bardziej dostępną i realistyczną drogą pozostaje stopniowe budowanie obecności na zagranicznych rynkach – rozwijanie własnych marek, zdobywanie kolejnych klientów, wzmacnianie dystrybucji i konsekwentne budowanie rozpoznawalności. Oczywiście private label również daje możliwość osiągania skali i wykorzystania potencjału produkcyjnego, ale nie buduje tak trwałego źródła aktywów jak własna marka. Marka daje większą kontrolę nad pozycjonowaniem produktu, jego wartością i relacją z konsumentem.

Własne zakłady za granicą to z kolei decyzja, która musi wynikać z konkretnych przesłanek biznesowych – dostępności surowca, kosztów produkcji, barier handlowych czy bliskości kluczowych klientów. Nie traktowałbym budowania zagranicznej infrastruktury jako celu samego w sobie.

Myślę, że polskie firmy spożywcze są dziś na etapie, w którym powinny przede wszystkim wzmacniać własny kapitał, skalę działalności, kompetencje eksportowe i pozycję swoich marek. Dopiero to stworzy warunki do realizowania większych, bardziej kapitałochłonnych projektów, w tym przejęć zagranicznych. Nie można wykluczyć, że w kolejnych latach takich transakcji będzie więcej, ale wymaga to osiągnięcia odpowiedniej dojrzałości biznesowej i finansowej.

Jakie znaczenie dla ekspansji zagranicznej ma dostęp do finansowania? Czy obecne warunki makroekonomiczne sprzyjają inwestycjom?

Ma znaczenie kluczowe. Ekspansja to inwestycja w markę, w ludzi na rynkach docelowych, w certyfikacje, nowe linie produkcyjne i ewentualne przejęcia. Bez odpowiedniego kapitału nawet najlepsza strategia pozostaje na papierze. Równie istotna jest jednak zdolność firmy do generowania stabilnych wyników, utrzymywania rentowności i bezpiecznego finansowania dalszego rozwoju.

Obecne warunki makroekonomiczne są pod tym względem wymagające. Z jednej strony obserwujemy stopniową stabilizację gospodarczą, z drugiej wciąż mierzymy się z wysokimi kosztami prowadzenia działalności, presją płacową, cenami energii i stosunkowo drogim finansowaniem. Wszystko to wpływa na rentowność przedsiębiorstw, a w konsekwencji również na ich zdolność do podejmowania kolejnych inwestycji.

Warto zwrócić uwagę na dysproporcję pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami a dużymi zachodnioeuropejskimi koncernami. Te drugie dysponują zazwyczaj znacznie większym kapitałem, lepszą zdolnością kredytową i szerszym dostępem do różnych źródeł finansowania. Mogą realizować duże projekty inwestycyjne, przejmować konkurentów czy wchodzić na nowe rynki z pozycji, która dla wielu polskich firm pozostaje jeszcze nieosiągalna. To istotna bariera w budowaniu międzynarodowej konkurencyjności polskiego sektora spożywczego.

Dlatego uważam, że jednym z najważniejszych wyzwań dla polskich firm jest dziś nie tylko rozwijanie biznesu, ale również budowanie odpowiedniej skali i siły kapitałowej. Musimy generować środki na inwestycje, wzmacniać bilanse i mieć możliwość finansowania rozwoju bez nadmiernego obciążania bieżącej działalności. Ambicje ekspansyjne muszą iść w parze z realnymi możliwościami finansowymi. Bez tego trudno będzie nam konkurować z podmiotami, które mają znacznie większe zaplecze kapitałowe.

Co najbardziej ogranicza dziś ekspansję polskich producentów żywności i co musiałoby się zmienić, aby więcej firm mogło przejmować zagranicznych konkurentów i budować własne marki na świecie?

Paradoks polega na tym, że mamy prawie wszystko. Mamy przewagi produktowe i technologiczne. Mamy kompetencje: ludzi, którzy znają rzemiosło przetwórstwa lepiej niż ktokolwiek w Europie i długoletnią tradycję. Brakuje nam przede wszystkim kapitału i skali.

Polskie firmy spożywcze są w większości rodzinne i budowały się organicznie, z własnych zysków. To zdrowy fundament, ale przy zagranicznych przejęciach potrzebny jest kapitał na zupełnie innym poziomie. Musiałyby się więc zmienić trzy rzeczy:

>Dostęp do kapitału na ekspansję. Potrzebujemy instrumentów finansowania przejęć zagranicznych i budowy marek, a nie tylko wsparcia eksportu towarów. Tak swoje firmy wspierały Hiszpania, Włochy czy kraje skandynawskie.

>Myślenie w kategoriach marki, a nie tony. Musimy przestać być „zapleczem produkcyjnym Europy” i zacząć być jej markowym dostawcą. To zmiana mentalna, ale też inwestycyjna: marketing, badania konsumenckie, design.

>Konsolidacja i współpraca. Na globalnym rynku pojedyncza średnia firma jest mała. Kilka polskich firm działających razem w logistyce, dystrybucji czy promocji kategorii to już partner dla największych sieci świata.

Mamy przewagi, kompetencje i historię. Gdy dołożymy do nich kapitał, polska firma rybna stanie się międzynarodowym graczem spożywczym.

Materiał powstał we współpracy z Polskim Holdingiem Rybnym