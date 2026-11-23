Materiał powstał we współpracy z SM MLEKPOL

Polska jest mleczarską potęgą, ale konkurencja na światowym rynku staje się coraz ostrzejsza. Co dziś jest największą siłą polskiego mleczarstwa, a gdzie zaczynamy tracić przewagę? Jakie zmiany mogą przesądzić o pozycji naszej branży w 2035 r.?

Siłą rodzimego mleczarstwa jest połączenie dużego potencjału produkcyjnego gospodarstw mlecznych i nowoczesnego przetwórstwa w bliskiej, długofalowej współpracy, dzięki spółdzielczej formie funkcjonowania znacznej części branży. W ostatnich latach zmieniają się jednak warunki konkurowania na rynkach eksportowych. Nie możemy zakładać, że naszą przewagą będą niższe koszty surowca bądź pracy. Zagrożeniem jest ich wzrost, w połączeniu z ciągle i nadmiernie rosnącą presją kosztów regulacyjnych oraz wyższymi cenami energii. Coraz większego znaczenia nabierają efektywność operacyjna, automatyzacja i umiejętne wykorzystywanie zasobów, co wymaga jednak znacznych środków na inwestycje i przewidywalnego otoczenia regulacyjnego, pozwalającego planować je w horyzoncie wielu lat.

W perspektywie roku 2035 o pozycji naszej branży na tle konkurentów zagranicznych przesądzić może wypadkowa decyzji w zakresie połączenia kwestii decyzji regulacyjnych (zwykle podnoszących koszty, zwłaszcza w zakresie energii i ciągle zaostrzanych różnych norm) z jednoczesnymi decyzjami w sprawie otwarcia rynku UE na konkurentów, którzy taką presję odczuwają w nieporównywalnie mniejszym stopniu (kraje Mercosuru, ale również np. Ukraina). Racjonalne rozwiązanie pojawiających się w tym zakresie sprzeczności i poszukiwanie rozsądnego balansu może być kluczowe w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Mlekpol działa na dużą skalę, posiada kilkanaście zakładów produkcyjnych i współpracuje z tysiącami dostawców mleka. Czy w przemyśle spożywczym wielkość firmy staje się dziś warunkiem konkurencyjności? Jakie przewagi daje skala, a jakie wyzwania rodzi zarządzanie tak rozbudowaną organizacją?

Współczesny rynek spożywczy wymaga od producentów dużej sprawności operacyjnej, która przekłada się m.in. na stabilność i terminowość dostaw. Odpowiednia skala działalności jest więc istotnym warunkiem konkurencyjności, szczególnie pod kątem eksportu, jednakże sama w sobie nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Liczy się jej odpowiednie wykorzystanie, którego rezultatem jest przede wszystkim gwarancja dostarczania odbiorcom autentycznych i powtarzalnych produktów mleczarskich najwyższej jakości.

Mlekpol skupuje oraz przetwarza rocznie ponad 2 mld l mleka w 12 zakładach produkcyjnych. Ta skala pozwala nam rozwijać zaplecze badawczo-rozwojowe, inwestować w nowoczesne technologie i odpowiadać na zmieniające się potrzeby konsumentów. Wzmacnia również naszą pozycję w relacjach z sieciami handlowymi i umożliwia obsługę odbiorców na wielu rynkach zagranicznych.

Duża organizacja to oczywiście także większa złożoność w zakresie zarządzania. Musimy koordynować odbiór mleka od ponad 7 tys. dostawców, nadzorować pracę wyspecjalizowanych zakładów, zarządzać logistyką i dystrybucją, dbając jednocześnie o jakość i atrakcyjność naszej oferty. Dlatego tak ważne są dla nas cyfryzacja, automatyzacja i optymalne planowanie procesów. W modelu spółdzielczym dochodzi do tego jeszcze szczególna odpowiedzialność: rozwój przedsiębiorstwa musi iść w parze z długofalowym interesem rolników, którzy są jego współwłaścicielami.

Mlekpol realizuje program inwestycyjny wart około miliarda złotych, obejmujący m.in. automatyzację, robotyzację i rozbudowę potencjału produkcyjnego. Jak te inwestycje zmienią funkcjonowanie spółdzielni? Gdzie widzą państwo największe możliwości wzrostu efektywności i obniżania kosztów?

Automatyzacja i robotyzacja procesów w warunkach ciągle rosnącej presji kosztowej i regulacyjnej są oczywiście niezwykle ważne i użyteczne, bo mają na celu ograniczenie uciążliwości pracy, zwiększenie wydajności i efektywności produkcji oraz redukcję różnego rodzaju kosztów i dostosowanie się do ciągle zaostrzających się norm. Równolegle rozwijamy moce wytwórcze i rozwiązania logistyczne, które pozwalają sprawniej obsługiwać odbiorców i lepiej reagować na zakłócenia w łańcuchach dostaw. Obecnie realizujemy m.in. inwestycję, która obejmuje rozbudowę grajewskiego Wydziału Konfekcjonowania Sera.

Kolejnym kluczowym obszarem, w który inwestujemy, jest zielona energia, czego w warunkach rosnących kosztów jej nośników i ciągłego zaostrzania regulacji nie można uniknąć. Nasza produkcja energii elektrycznej osiąga już wielkość zbliżoną do 25 proc. zapotrzebowania przedsiębiorstwa. W Grajewie uruchomiliśmy biogazownię wraz z układem kogeneracyjnym o mocy 1,2 MW. Instalacja pozwala wykorzystywać osady z zakładowej oczyszczalni ścieków, a także pozostałości z procesów przetwórczych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby tutejszego oddziału firmy. W tego typu rozwiązania zamierzamy inwestować także na terenie innych zakładów Mlekpolu. Istotna jest również kogeneracja prądu w czasie wytwarzania energii cieplnej w naszych zakładach.

Mlekpol jest spółdzielnią, której fundamentem pozostają dostawcy mleka. Jak zmienia się polska baza surowcowa? Czy postępująca koncentracja gospodarstw i problemy z sukcesją mogą w najbliższej dekadzie zmienić model współpracy mleczarni z rolnikami?

Sytuacja w zakresie podaży surowca pozostaje stabilna – Mlekpol skupia rocznie ponad 2 mld l mleka od ponad 7 tys. dostawców. Pozwala to na utrzymanie ciągłości produkcji, jednak przyszłość polskiego rolnictwa, w tym sukcesja i wymiana pokoleniowa w gospodarstwach, zależy m.in. od zapewnienia im rentowności.

Ogólnie rzecz biorąc, polskie rolnictwo wciąż jest dość mocno rozdrobnione. Chociaż mniejsi producenci mleka coraz częściej rezygnują z działalności, a więksi rosną w siłę, to proces ten nie zbliżył nas jeszcze do krajów, takich jak Francja, Holandia czy Niemcy. Dla polskich mleczarni oznacza to konieczność spojrzenia na bazę surowcową w perspektywie długoterminowej. Dotyczy to również wymagań jakościowych i środowiskowych. Ciągłe zmiany w tym zakresie obejmują cały łańcuch dostaw, a ich skuteczne wdrażanie wymaga znacznych nakładów i ścisłej współpracy przetwórców i producentów mleka.

Konsumenci zmieniają swoje przyzwyczajenia, rośnie zainteresowanie produktami wysokobiałkowymi, funkcjonalnymi i bez laktozy. Które trendy rzeczywiście zmieniają strukturę sprzedaży, a które są przeceniane? W jakich kategoriach Mlekpol widzi największy potencjał wzrostu w kolejnej dekadzie?

Jednym z najbardziej widocznych kierunków zmian jest rozwój produktów wysokobiałkowych. To kategoria, która przestała być kojarzona wyłącznie ze sportowcami i z osobami aktywnymi fizycznie. Dziś produkty bogate w białko trafiają do znacznie szerszej grupy odbiorców, w tym osób starszych i rodzin poszukujących wygodnych propozycji na co dzień. W Mlekpolu rozwijamy ten kierunek między innymi poprzez linię Łaciate Protein+ i ofertę skyrów Łaciatych.

Jednocześnie konsumenci zwracają coraz większą uwagę na skład, smak, konsystencję i właściwości produktów. Dla producenta oznacza to konieczność połączenia obserwacji rynku z wiedzą technologiczną. Samo zwiększenie zawartości białka nie wystarczy. Produkt musi być atrakcyjny organoleptycznie, powtarzalny i możliwy do wytwarzania na skalę przemysłową. Dlatego istotną rolę odgrywa nasze zaplecze badawczo-rozwojowe, w tym Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie.

Potencjał widzimy także w rozwijaniu dobrze znanych kategorii. Przykładem jest masło ekstra Łaciate wzbogacone o witaminy A, D i K, a także desery Łaciate, które dowodzą, że tradycyjny produkt mleczarski, jakim jest maślanka, może być punktem wyjścia do nowych propozycji produktowych.

Z drugiej strony nie powinno się wychodzić z założenia, że każda popularna tendencja okaże się trwała. Trend trzeba oceniać pod kątem rzeczywistych potrzeb konsumentów, możliwości technologicznych i długofalowego potencjału rynkowego. Innowacja ma sens wtedy, gdy prowadzi do powstania produktu, który odpowiada na konkretne zapotrzebowania i może zyskać trwałe miejsce w ofercie.

Gdyby mieli państwo wskazać trzy najważniejsze warunki, które polskie mleczarstwo musi spełnić, aby w 2035 r. należeć do europejskiej czołówki, co znalazłoby się na tej liście? I jaką pozycję na światowym rynku chce wówczas zajmować Mlekpol?

Chcąc zagwarantować polskiemu mleczarstwu wiodącą pozycję w Europie, w perspektywie najbliższej dekady musimy konsekwentnie inwestować w automatyzację, cyfryzację, nowoczesne technologie i lepsze wykorzystywanie zasobów. Drugim obszarem jest silna pozycja eksportowa. Potrzebujemy dalszej dywersyfikacji kierunków sprzedaży, ciągłej promocji polskiej żywności poza granicami kraju oraz sprawnej współpracy przedsiębiorstw z administracją, szczególnie w zakresie otwierania rynków poza Unią Europejską czy uzgadniania wymagań weterynaryjnych.

Trzecim koniecznym warunkiem rozwoju są innowacje. Musimy podnosić kompetencje badawcze, lepiej rozpoznawać potrzeby konsumentów i przekładać wiedzę technologiczną na rozwiązania, które zagwarantują nam nie chwilowy, ale długofalowy sukces.

Czwartym koniecznym warunkiem sukcesu wszystkich tych działań jest wprowadzanie bardzo przemyślanych i pragmatycznych regulacji na poziomie Polski i UE, zwłaszcza w zakresie transformacji energetycznej i środowiskowej. Cele środowiskowe muszą być realizowane w sposób racjonalny, z uwzględnieniem ich rzeczywistych efektów i ekonomicznych możliwości przedsiębiorstw oraz wyzwań geopolitycznych.

Materiał powstał we współpracy z SM MLEKPOL