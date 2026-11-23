Informacja o dostrzeżeniu zwierzęcia wpłynęła do służb w niedzielę wieczorem. Podejrzewa się, że poszukiwana jest lwica, którą dostrzegli świadkowie i którą zarejestrowano na kamerach. Biuro gubernatora Stambułu poinformowało, że zlokalizowano obszar, na którym widziano zwierzę i podjęto działania, mające na celu schwytanie lwicy żywej.

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Wokół zalesionego terenu, na którym prawdopodobnie przebywa zwierzę oraz w pobliżu znajdujących się tam domów wprowadzono zaostrzone środki bezpieczeństwa.

Telewizja NTV podała, że wokół zalesionego terenu utworzono specjalny kordon. Wcześniej przez całą noc trwały poszukiwania zwierzęcia z wykorzystaniem kamer termowizyjnych. Lwica została na krótko zarejestrowana przez system termowizyjny.

Plan zakłada obezwładnienie zwierzęcia za pomocą strzałki ze środkiem usypiającym, tak aby nie stała mu się żadna krzywda - podała stacja.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. lwa

Stacja A Haber powiadomiła, że prokuratura generalna w Stambule wszczęła już dochodzenie w sprawie zaginionej lwicy. Śledztwo ma ustalić, do kogo należy zwierzę oraz w jaki sposób zdołało uciec.

Zgodnie z tureckim prawem hodowla zwierząt uznawanych za niebezpieczne jest nielegalna. Przetrzymywanie lwów jest ograniczone do autoryzowanych placówek, takich jak ogrody zoologiczne czy parki dzikiej przyrody, które spełniają wymogi licencyjne oraz standardy w zakresie dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa.