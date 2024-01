Czytaj więcej Prawo karne Bezwzględne więzienie dla organizatora walk psów z Opolszczyzny Wyrok trzech lat bezwzględnego pozbawienia wolności usłyszał Roman B., który organizował walki psów i i znęcał się nad 11 psami szkolonymi do tych walk. Orzeczenie jest prawomocne.

Policja obecnie prowadzi dochodzenie. Poszukiwany jest między innymi Lankijczyk, który przewoził lwa kabrioletem.

Jak podaje BBC, mężczyzna miał wyjechać już z Tajlandii. Grozi mu kara do sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości do 50 tysięcy batów (ok. 5600 zł.) za to, że pojawił się z dzikim zwierzęciem w miejscu publicznym. Zarzuty prawdopodobnie usłyszy także mężczyzna, który sprzedał lwa, mimo braku posiadania odpowiednich uprawnień.

Według tajskich władz w rękach prywatnych właścicieli legalnie zarejestrowane są obecnie 224 lwy – zauważa BBC.