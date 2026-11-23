Posiadanie karty parkingowej ułatwia znalezienie miejsca postojowego osobom, których niepełnosprawność ogranicza możliwość samodzielnego przemieszczania się. Dzięki planowanym zmianom uzyskanie dokumentu ma być prostsze.

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Koniec z obowiązkiem wizyty w urzędzie. Wniosek będzie można złożyć pocztą lub przez pełnomocnika

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje nowelizację rozporządzenia z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Głównym celem zmian jest zniesienie konieczności osobistego składania wniosku przez osobę z niepełnosprawnością.

Dotychczas przepisy dopuszczały jedynie trzy wyjątki od osobistego stawiennictwa:

w przypadku osób poniżej 18. roku życia wniosek składał rodzic lub opiekun prawny,

w imieniu osób całkowicie ubezwłasnowolnionych pozostających pod władzą rodzicielską dokumenty składał rodzic,

w imieniu pozostałych osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych wniosek składał opiekun prawny albo kurator.

Jak informuje portal „Rynek Zdrowia”, prace nad zmianą przepisów w tym zakresie potwierdziła w odpowiedzi na poselską interpelację Monika Sikora, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

- Informuję, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Ich przedmiotem jest zniesienie konieczności osobistego stawiennictwa osoby z niepełnosprawnością podczas składania wniosku o wydanie karty – zapowiedziała Monika Sikora.

Trwające w ministerstwie prace mają otworzyć drogę do składania wniosków drogą pocztową lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.

Komu przysługuje karta parkingowa?

Aby ubiegać się o kartę parkingową niezbędne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Dokument ten przysługuje osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

W przypadku osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej można uzyskać tylko wtedy, gdy przyczyna niepełnosprawności jest oznaczona jednym z poniższych symboli:

04-O – choroby narządu wzroku,

05-R – upośledzenie narządu ruchu,

10-N – choroby neurologiczne,

07-S - choroby układu oddechowego i krążenia.

Czas oczekiwania na wydanie karty parkingowej wynosi do 30 dni kalendarzowych, a opłata za jej wydanie to 21 zł.

Europejskie karty parkingowe z kodami QR do końca 2029 r.

Planowane zmiany w procedurze składania wniosków to niejedyna nowość. Na mocy unijnej dyrektywy Polska wprowadzi europejskie karty parkingowe, które ułatwią uprawnionym osobom podróżowanie po całej Unii Europejskiej.

Obecnie funkcjonujące wzory dokumentów zostaną wykreślone z katalogu dokumentów publicznych trzeciej kategorii - wymagających szczególnej ochrony przed fałszerstwami. Choć nie spełniają one aktualnych krajowych wymagań dotyczących zabezpieczeń dokumentów publicznych, ich natychmiastowa wymiana nie byłaby opłacalna, dlatego dotychczasowe karty na razie zachowają ważność.

Europejska karta parkingowa zacznie obowiązywać w państwach Unii od 5 czerwca 2028 r. Nowe dokumenty mają zostać wdrożone najpóźniej do 5 grudnia 2029 r. Karty zostaną wyposażone w nowoczesne systemy zabezpieczeń, takie jak kody QR, a docelowo przewidziano również wprowadzenie ich wersji elektronicznych.