Posłowie na sali obrad Sejmu
Za ustawą o asystencji osobistej posłowie opowiedzieli się jednogłośnie.
Wcześniej Sejm odrzucił m.in. prezydenckie poprawki dotyczące rozszerzenia grupy uprawnionych do wsparcia o osoby powyżej 65. roku życia oraz o te, które uzyskały od 70 do 79 punktów potrzeby wsparcia. Takie same zmiany proponował PiS.
Regulacja zakłada, że z usług asystenta będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 18 do 65 lat, które uzyskały co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, a od 2030 r. również młodzież od 13. roku życia.
Osobom dorosłym asystencja będzie przyznana w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie, a dzieciom od 13 lat do ukończenia 18. roku życia – od 20 do 80 godzin miesięcznie.
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Według szacunków resortu rodziny z usług asystencji osobistej skorzysta około 100 tys. osób z niepełnosprawnościami.
W Sejmie rozpatrywane były trzy projekty w sprawie asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami – prezydencki, rządowy i poselski. Jako projekt wiodący uznano propozycję rządową.
Obecnie usługi asystenckie realizowane są przez MRPiPS w ramach czasowych programów dla samorządów i organizacji pozarządowych. Nie ma systemowego uregulowania usług asystenckich tak, by każda osoba potrzebująca miała do nich dostęp.
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