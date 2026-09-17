Do zmian w prezydium doszło podczas posiedzenia klubu parlamentarnego Polski 2050. Ugrupowanie poinformowało, że rezygnacja Śliza została uzgodniona z Hołownią.

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„Zmiany w kierownictwie klubu nie są efektem domniemanych konfliktów czy tarć, a jedynie wzmocnieniem obranego kursu w dobrze naoliwionej i sprawnie funkcjonującej drużynie. W klubie Polski 2050 nie ma przywiązania do stanowisk i stołków. Jest za to wspólny front, który ma doprowadzić do utrzymania demokratycznego rządu po 2027 r. Byliśmy, jesteśmy i będziemy przeciwwagą dla skrajnej prawicy” – przekazała Polska 2050.

Szymon Hołownia przejmuje klub Polski 2050

Zmiana nastąpiła dwa dni po poprzednim posiedzeniu klubu. 15 września posłowie nie podjęli wówczas żadnej decyzji w sprawie nowego przewodniczącego. Nie odbyło się również głosowanie nad kandydaturą Hołowni.

Paweł Śliz dementował wtedy medialne informacje, według których kandydatura byłego marszałka Sejmu miała zostać odrzucona. Michał Gramatyka tłumaczył z kolei, że obrady zostały przerwane ze względu na późną porę.

O możliwości przejęcia klubu przez Hołownię media informowały już wcześniej. Na początku września pojawiły się doniesienia, że założyciel Polski 2050 może zastąpić Śliza i w ten sposób ponownie objąć ważną funkcję w ugrupowaniu.

Hołownia wcześniej zrezygnował z kierowania partią

Hołownia we wrześniu 2025 r. poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Po wyborach stery partii przejęła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Czytaj więcej Polityka Polska 2050 wybrała. Pełczyńska-Nałęcz następczynią Hołowni W sobotę członkowie Polski 2050 wreszcie wybrali przewodniczącą partii. Powtórka drugiej tury przebiegła bez zakłóceń i głosami większości Szymona...

W lutym 2026 r. część parlamentarzystów odeszła z Polski 2050 i utworzyła klub Centrum. Klub parlamentarny Polski 2050 liczy obecnie 15 posłów.

„Szymon – trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Paweł, dziękujemy za te dwa świetne lata. Wszyscy gramy do jednej bramki” – napisano w komunikacie ugrupowania.