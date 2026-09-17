Wydarzenie jest poświęcone konkurencyjności europejskiej produkcji, transformacji energetycznej, cyfryzacji, wykorzystaniu sztucznej inteligencji w przemyśle, wzmacnianiu krajowego oraz europejskiego local contentu i rozwoju produkcji dual use, znajdującej zastosowanie zarówno w sektorze cywilnym, jak i obronnym.

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Forum od lat stanowi jedno z najważniejszych miejsc debaty o kierunkach rozwoju przemysłu w Polsce i Europie. Spotykają się tu przedstawiciele przedsiębiorstw, administracji publicznej, świata nauki oraz dostawcy nowoczesnych technologii.

Program tegorocznej edycji koncentruje się na konkurencyjności przemysłu, krajowych łańcuchach dostaw oraz roli przemysłu w sektorze obronnym. W centrum dyskusji znajdą się m.in. energia, cyfryzacja, automatyzacja, AI, cyberbezpieczeństwo i rozwój kompetencji. Ważnymi tematami będą także suwerenność technologiczna, bezpieczeństwo surowcowe i przyszłość europejskiego przemysłu.

Po raz kolejny częścią Forum Nowego Przemysłu będzie konferencja Przemysł dla obronności, która stanowi jego naturalne uzupełnienie. Równolegle odbędą się również Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX oraz Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING.

W czasie, gdy przyszłość europejskiego przemysłu zależy od zdolności do łączenia innowacyjności z bezpieczeństwem i efektywnością, Forum Nowego Przemysłu pozostaje jednym z najważniejszych miejsc dyskusji o kierunkach rozwoju gospodarki oraz roli przemysłu w budowaniu długofalowej konkurencyjności Polski i Europy.

Szczegóły wydarzenia, agenda oraz rejestracja dostępne są na stronie: www.nowyprzemysl.pl

Materiał powstał we współpracy z PTWP