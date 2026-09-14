Czy skala wciąż daje przewagę, jeśli otoczenie zmienia się szybciej niż cykl inwestycyjny? Jak polskie firmy mają rosnąć za granicą, gdy jednocześnie rosną koszty, wymagania regulacyjne i presja konkurencyjna? I czy cały łańcuch – od producenta surowca po handel – jest dziś wystarczająco odporny na kolejne wstrząsy? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzą eksperci podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które odbędzie się 23-24 listopada 2026 roku w Warszawie. Właśnie ruszyła rejestracja.

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Forum to przestrzeń, w której co roku spotykają się producenci, dostawcy, innowatorzy i decydenci rządowi. W ramach kilkunastu debat uczestnicy będą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami oraz dyskutować o najważniejszych wyzwaniach i trendach kształtujących rynek spożywczy i innowacyjny handel przyszłości.

23-24 listopada 2026 r. w Warszawie, w Hotelu Sheraton Grand Warsaw, wydarzenie zgromadzi ponad 1400 uczestników i ponad 120 prelegentów – liderów i ekspertów sektora spożywczego i handlowego. W centrum dyskusji znajdzie się pytanie o siłę i odporność polskiej branży spożywczej w czasach rosnącej zmienności. Uczestnicy będą rozmawiać o tym, czy w sektorze nadal wygrywa przede wszystkim skala, czy coraz większe znaczenie ma elastyczność: zdolność do szybkiej zmiany produktu, rynku, modelu działania, strategii cenowej i sposobu współpracy z handlem.

Podczas dwóch dni uczestnicy poszukają odpowiedzi na przekrojowe pytania: jak zmienia się rola lidera w nowym podziale zadań między człowiekiem a technologią? Czy w świecie ciągłych zmian przewagą nadal jest wielkość, czy coraz bardziej zdolność szybkiego reagowania? Jak planować rozwój, modernizację zakładów, ekspansję i automatyzację, gdy otoczenie zmienia się szybciej niż cykl produkcyjny? Dyskusje obejmą również wpływ regulacji, cen surowców, kosztów energii, zmian klimatu, geopolityki, eksportu i zachowań konsumentów.

W ramach forum odbędzie się uroczysta gala i finały konkursów „Dobry Produkt” oraz „Food&Retail Awards". Zgłoszenia do konkursu „Dobry Produkt” przyjmowane są do 28 września 2026 r.

Rejestracja na wydarzenie i szczegółowy program dostępne są na stronie: www.frsih.pl/2026/

Materiał powstał we współpracy z PTWP