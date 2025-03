Walka na ceny nie osłabnie, te bowiem nadal rosną. W lutym w sklepach ogólnospożywczych w analizowanych 17 kategoriach wzrosły średnio o 5,8 proc. r./r. po 5,9 proc. wzrostu w styczniu – wynika z cyklicznego badania UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito.

Zdaniem ekonomistów jest jednak za wcześnie na ogłaszanie odwrócenia trendu (dotąd ceny z miesiąca na miesiąc rosły coraz mocniej). – Spadek jest mniej niż symboliczny, a na dodatek zbliżony do ostatnich danych GUS i nie oczekiwałbym, że to jakaś jaskółka zwiastująca wiosenny spadek inflacji – mówi dr Marek Szymański, ekspert Uniwersytetu WSB Merito w obszarze ekonomii i finansów. – Statystyki pieniężne NBP z ostatnich miesięcy są stabilne i wskazują na wzrost ilości pieniądza w obiegu o prawie 10 proc. rok do roku, co będzie napędzać ogólny wzrost cen, chociaż w niektórych kategoriach możemy zaobserwować nawet spadki – albo sezonowe, albo związane ze spadającymi kursami walut – dodaje.

Masło podrożało o jedną trzecią

Mocno drożeją np. owoce czy napoje, niemniej liderem jest kategoria produktów tłuszczowych, ze średnim wzrostem 16,1 proc. A samo masło w ujęciu rocznym jest droższe aż o 32 proc.

– W ostatnich dwóch latach obserwowaliśmy duże zwyżki cen m.in. kakao, soi, kawy, ryżu, masła. Ceny masła w końcu 2024 r. zbliżyły się do rekordowych 10 zł/kostkę 250 g, czyli wzrosły o 40 proc. w stosunku do roku poprzedniego i o ponad 100 proc. do 2020 r. – mówi prof. UPP dr hab. Benedykt Pepliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.