Na tym tle błyszczą obiekty największe, jak Manufaktura w Łodzi, która podała, że w 2024 r. miała rekordowe ponad 21 mln wizyt klientów. – Zanotowaliśmy rekordową frekwencję, bo ponad 1,5 proc. wyższą niż w 2023 r., a także z ponad 99 proc. wynajętej powierzchni – mówi Anna Łajszczak-Kucharska, menedżer ds. relacji z najemcami Manufaktury.

To wciąż ogromny rynek, w Polsce działa ok. 800 centrów handlowych o łącznej powierzchni najmu ok. 12 mln mkw. W Polsce w przeciwieństwie do wielu innych państw budowano je także w ścisłych centrach miast, co spowodowało w wielu przypadkach zniknięcie handlu z ulic. Galerie z gorszymi wynikami oraz portfoliem najemców będą stopniowo znikały.