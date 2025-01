Zdaniem eksperta w aglomeracjach miejskich, takich jak: Warszawa, Wrocław czy Poznań, mamy do czynienia z gęstą siecią punktów odbioru i automatów paczkowych, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces dostawy. – Warto zwrócić uwagę na to, że w regionach o niższym wskaźniku zakupów online często brakuje tej rozwiniętej infrastruktury ostatniej mili. Inwestycje w automaty paczkowe i punkty odbioru, do których Polacy szybko się przekonali, mogłyby znacząco zwiększyć popularność e-commerce w tych obszarach – wyjaśnia Dominik Plichta.

W efekcie warszawski region stołeczny ma wynik ponad 70 proc. kupujących online. Dla innych dużych aglomeracji w Polsce wyników nie podano, są one jedynie na poziomie wojewódzkim. Niemniej, choć mogą one być wyższe niż wyniki dla całych regionów, pozycja Warszawy jest najsilniejsza.

Automaty paczkowe i płatności

– Najczęściej ze sklepów internetowych korzystają osoby bezdzietne, dobrze zarabiające, konsumenci dojrzali w wieku 45–54 lata (pokolenie X), mieszkańcy miast największych i przede wszystkim osoby zamożne. W grupie zarabiających 7000+ zł netto miesięcznie odsetek kupujących więcej niż pięć razy w miesiącu wyniósł 82 proc. – mówi Sebastian Błaszkiewicz, szef sprzedaży w Univio. – To więc zasadniczo tłumaczy, skąd takie różnice pomiędzy regionami w Polsce – wpływ na to ma m.in. struktura demograficzna, nawyki zakupowe, zamożność i „tempo życia”. Można przyjąć, że powody różnic w liczbie e-konsumentów obserwowane w regionach Polski mają podobne podłoże w innych krajach UE.

Bez względu na to, jak wyniki wypadają w rozbiciu regionalnym, analitycy są zgodni, że e-commerce ma przed sobą wspaniałe perspektywy. Wzrost sprzedaży online można tłumaczyć wpływem kilku kluczowych czynników makroekonomicznych i technologicznych. Do najważniejszych należy rozwój technologii płatniczych BNPL oraz wzrost cen towarów, który skłania konsumentów do przenoszenia zakupów do internetu w poszukiwaniu lepszych okazji cenowych, niedostępnych w sklepach stacjonarnych – uważa Tadeusz Rolski, menedżer ds. rozwoju w Ambiscale. – Istotnym elementem pozostaje także postępująca cyfryzacja handlu detalicznego – wykorzystanie narzędzi analitycznych, personalizacja ofert oraz automatyzacja procesów zamówień coraz częściej stanowią standard w strategiach dużych sprzedawców internetowych.

Ekspert zwraca uwagę, że dane z ostatniego raportu Baselinker Index wskazują na dynamiczny wzrost sprzedaży międzynarodowej, co stanowi interesującą przeciwwagę dla stabilizacji sprzedaży krajowej. Sugeruje to rosnącą gotowość polskich e-sklepów do wychodzenia na rynki zagraniczne oraz na zwiększenie znaczenia cross-border e-commerce. To także sygnał, że sprzedawcy coraz lepiej dostosowują swoje oferty i logistyki do wymagań klientów globalnych.