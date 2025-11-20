Reklama
Allegro widzi zaskakujące trendy. Handel w Polsce hamuje?

W trzecim kwartale handlowa grupa wypracowała wyższe zyski niż zakładali analitycy. Ale zasygnalizowała, że widzi wyhamowanie trendów sprzedażowych w końcówce roku. Dlatego obniża założenia wzrostu w Polsce. Akcje tanieją.

Publikacja: 20.11.2025 11:00

Katarzyna Kucharczyk

Notowania Allegro podczas czwartkowej sesji tracą na wartości. Około godz. 10 kurs spadał o prawie 4 proc. do 30,7 zł. Widać wzmożony obrót – najwyższy dziś na GPW. Od rozpoczęcia sesji właściciela zmieniły już akcje Allegro o wartości przekraczającej 60 mln zł.

Handlowa grupa podała dobre wyniki za III kwartał. Natomiast zaniepokojenie inwestorów mógł wywołać sygnał dotyczący IV kwartału. Z reguły w handlu to okres żniw. W tym roku też tak będzie, ale niewykluczone, że te żniwa dla firm będą nieco słabsze niż pierwotnie oczekiwano.

Jakie wyniki ma Allegro w III kwartale 2025 r.

W III kwartale 2025 r. Allegro wypracowało ponad 2,9 mld zł przychodów. To 0,7 proc. więcej niż zakładali średnio analitycy i 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 910,9 mln zł, o ponad 6 proc. przebijając oczekiwania i rosnąc rok do roku o 24 proc. Zysk netto wyniósł 396,2 mln zł. Jest o prawie 6 proc. wyższy od rynkowych prognoz, a rok do roku wzrósł o 105 proc.

– Trzeci kwartał przyniósł znakomite postępy we wszystkich obszarach działalności grupy Allegro. W Polsce wzrost GMV przyspieszył do 10,4 proc., a przychody wzrosły nawet dwukrotnie szybciej niż GMV dzięki wsparciu działalności reklamowej, Allegro Pay czy logistyki. Dalszy wzrost udziału zarządzanych przez Allegro dostaw, do 36 proc. w trzecim kwartale, pomaga kontrolować koszty i wspiera marże w Polsce. W segmencie międzynarodowym wzrost GMV na nowych platformach Allegro wyniósł aż 56 proc., a strata zmniejszyła się o 23 proc. rok do roku – komentuje Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro.

Z kolei Marcin Kuśmierz, prezes Allegro informuje, że spółka rozpoczęła testy przełomowego asystenta AI, który ma zrewolucjonizować sposób wyszukiwania na Allegro.

Jakie są plany Allegro na 2025 r.

Grupa podała w prezentacji, że czwarty kwartał rozpoczął się w Polsce stabilnie, a październikowy wzrost wyniósł ponad 10 proc.

"Jednak w pierwszej połowie listopada wzrost wyniósł zaledwie kilka procent, a popyt związany z chłodną pogodą nie pojawił się jeszcze tej jesieni" – poinformowała spółka. Dlatego grupa obniżyła założenia wzrostu GMW w Polsce w 2025 r. o 0,5-1 pp., do 9-9,5 proc., w wyniku powolnego startu Black Week i opóźnionego popytu na ofertę zimową.

Pomimo tej korekty Allegro podtrzymało całoroczne założenia dla wzrostu przychodów i rentowności. Grupa zakłada wzrost sprzedaży o 8-11 proc. do 11,9-12,1 mld zł i wzrost skorygowanej EBITDA o 13-17 proc. do 3,4-3,5 mld zł.

Po trzech kwartałach wzrost GMV wynosi 9 proc., przychodów 9,5 proc., a skorygowanej EBITDA 16,9 proc.

Allegro podało, że w czwartym kwartale w segmencie Allegro International trzy nowe platformy handlowe nadal odnotowują wzrost GMV powyżej 50 proc. rok do roku w miarę zbliżania się szczytu sezonu zakupowego. Łączny GMV działalności międzynarodowej poprawił się do niskiego dwucyfrowego wzrostu procentowego w bieżącym kwartale.

Podano również, że skorygowane marże EBITDA spadają kwartał do kwartału zgodnie z oczekiwaniami, co wynika z typowych czynników związanych z sezonem w szczycie, takich jak niższe prowizje od sprzedaży, wyższe nakłady marketingowe oraz inne inwestycje mające na celu walkę o udział w rynku. Ponadto na marże negatywnie wpływają rabaty na przesyłki otrzymane za wolumeny w 2024 r., które zostały w większości rozpoznane w IV kwartale 2024 r. i nie powtórzą się w 2025 r.

