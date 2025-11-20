Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są wyniki finansowe Allegro za trzeci kwartał 2025 roku?

Jakie trendy sprzedażowe na koniec roku zauważyło Allegro i jak mogą one wpłynąć na rynek?

Jakie są plany i prognozy wzrostu Allegro na rok 2025?

Jakie nowe technologie testuje Allegro, aby zrewolucjonizować zakupy online?

Notowania Allegro podczas czwartkowej sesji tracą na wartości. Około godz. 10 kurs spadał o prawie 4 proc. do 30,7 zł. Widać wzmożony obrót – najwyższy dziś na GPW. Od rozpoczęcia sesji właściciela zmieniły już akcje Allegro o wartości przekraczającej 60 mln zł.

Handlowa grupa podała dobre wyniki za III kwartał. Natomiast zaniepokojenie inwestorów mógł wywołać sygnał dotyczący IV kwartału. Z reguły w handlu to okres żniw. W tym roku też tak będzie, ale niewykluczone, że te żniwa dla firm będą nieco słabsze niż pierwotnie oczekiwano.

Jakie wyniki ma Allegro w III kwartale 2025 r.

W III kwartale 2025 r. Allegro wypracowało ponad 2,9 mld zł przychodów. To 0,7 proc. więcej niż zakładali średnio analitycy i 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 910,9 mln zł, o ponad 6 proc. przebijając oczekiwania i rosnąc rok do roku o 24 proc. Zysk netto wyniósł 396,2 mln zł. Jest o prawie 6 proc. wyższy od rynkowych prognoz, a rok do roku wzrósł o 105 proc.