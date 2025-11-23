Argumentacja obu stron politycznego sporu to istne déjà vu. „Obrońcy krzyża” powołują się na znaczenie symbolu wiary chrześcijańskiej dla niepodległości i bytu państwa polskiego, a także dla tożsamości narodu, co ma uzasadniać jego obecność w urzędach publicznych. Tyle że wielu osobom odwiedzającym takie miejsca (niekoniecznie niewierzącym) krucyfiks na urzędowej ścianie w jakiś sposób przeszkadza, powodując poczucie dyskomfortu.

W trosce o tę grupę obrońcy „neutralności światopoglądowej” przestrzeni publicznych chcą krzyże usuwać. Powołują się na świecki charakter państwa, w którym instytucje publiczne powinny zapewniać komfort osobom różnych wyznań i kultur, także tym niewierzącym.

Tylko jak poradzić sobie z okolicznością, że przestrzeń urzędu bez krucyfiksu na ścianie również będzie u wielu osób wywoływać dyskomfort? Oczywiście można ich zignorować, szczególnie jeśli to w zasadzie w całości wyborcy partii opozycyjnych. Tylko że zgodnie z tą logiką gdy zmieni się władza, to krzyż na ścianę wróci, a ignorowany będzie dyskomfort tej drugiej grupy wyborców.

Przemysław Czarnek i jego inicjatywa dotycząca krzyża

A może właśnie o to chodzi? Ponoć nikt nie wie, kto powiesił krucyfiks w Sali Kolumnowej lubelskiego urzędu. Wiadomo jedynie, że w czasach słusznie minionych symbolu tam nie było. Potem, „bez żadnego trybu” pojawił się nad drzwiami. Jednak kilka lat temu Przemysław Czarnek, ówczesny wojewoda lubelski, przewiesił krzyż w bardziej eksponowane miejsce. Logika politycznego sporu nakazywała więc nowemu wojewodzie krucyfiks usunąć w symbolicznym geście inaugurującym urzędowanie. Na marginesie można zauważyć, że gdyby nie inicjatywa wojewody Czarnka, to obecnego sporu albo w ogóle by nie było, albo wojewoda Komorski miałby znacznie słabsze argumenty.

Sąd nie orzeka na podstawie Ewangelii

Treść orzeczenia nie może dziwić – należy pamiętać, że była to sprawa karna. Wojewoda nie przekroczył swoich uprawnień, nie doszło też do obrazy uczuć religijnych. Dziwią za to ustne motywy rozstrzygnięcia, w których sędzia dokonał sądowej „egzegezy” Ewangelii. Powołując się na słowa Jezusa: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22,21), wskazał, że Jezus „nie domagał się od swoich apostołów, żeby uczynili jakiś jego wizerunek w ówczesnych urzędach, np. pałacu gubernatora Judei Poncjusza Piłata”. Sędzia wyłożył, że miejscem poświęconym Bogu jest świątynia, a cesarzowi – urząd cesarski. Sformułował też zaskakującą dla chrześcijanina (jak i dla wielu muzułmanów) prawdę wiary: „chrześcijanie to nie muzułmanie i wierzą w konieczność istnienia dwóch porządków niezależnych od siebie – świeckiego i kościelnego”. Powyższa wypowiedź zdaje się nie tylko całkowicie zbędna jako irrelewantna dla rozstrzygnięcia, ale także całkowicie nieuprawniona, jako że sąd powszechny nie orzeka na podstawie Ewangelii, nie jest uprawniony do dokonywania jej „wykładni”, ani do, błędnego zresztą, określania treści wiary. Samą trafność interpretacji Ewangelii pozostawię bez komentarza, przypominając jedynie, że w II RP krucyfiks często stanowił element wystroju sali sądowej (często stał wyeksponowany na stole prezydialnym).