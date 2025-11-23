W Chinach odkryto ciekawą strukturę. To największy tego typu obiekt na Ziemi

Aktualizacja: 23.11.2025 15:19 Publikacja: 23.11.2025 15:00
Panoramiczny widok krateru Jinlin w Chinach. Zdjęcie struktury wykonano w maju 2025 r.
Publikacja opisująca odkrycie to efekt pracy zespołów badawczych z Szanghaju i Kantonu. Dokument ukazał się w czasopiśmie „Matter and Radiation at Extremes”.
Badana struktura znajduje się w południowych Chinach, w prowincji Guangdong. Krater jest zlokalizowany na zboczu wzgórza pokrytego złożami zwietrzałej skorupy granitowej. Wnęka ma formę lekko eliptycznej misy o maksymalnej średnicy do 900 metrów. Wzgórze i wnętrze krateru są gęsto porośnięte drzewami i trawą. Autorów badania zaskoczył dobrze zachowany stan geologiczny struktury. Ta zachowała się w dobrym stanie pomimo wysokiej podatności terenu na erozję. Krater znajduje się w południowych Chinach, w regionie nawiedzanym przez intensywne opady (ponad 1500 mm rocznie), które przyspieszają proces erozji.
Jak pokazała analiza geologiczna, zbocze struktury i dno krateru są złożone głównie ze zwietrzałej gleby granitowej. W podłożu znaleziono także odłamki granitu. W próbkach pobranych z dna krateru wykryto także m.in. kwarc, biotyt, skaleń i minerały ilaste (powstałe na skutek erozji).
Według chińskich geologów krater Jinlin powstał w okresie holocenu (obecna epoka, która rozpoczęła się ok. 11 700 lat temu), czyli jest stosunkowo młodym tego typu obiektem. Jak oszacowano, jego powstanie to efekt uderzenia ciała niebieskiego o średnicy około 30 m. Zdaniem geologów mowa o meteorycie (a nie np. o komecie), czyli stosunkowo małym obiekcie. Jak obliczono, teoretyczne uderzenie komety w ten typ podłoża stworzyłoby krater szeroki na co najmniej 10 kilometrów. Założono również, że obiekt uderzający w Ziemię wniknął w podłoże na głębokość od jednego do dwóch razy większej od swojej średnicy. Badaczom nie udało się jeszcze ustalić, z czego zbudowany był meteoryt.
Przebieg uderzenia i typ obiektu oszacowano m.in. na podstawie płaskich struktur deformacyjnych w kwarcu. Jak wyjaśnia jeden z autorów badania dr Ming Chen, zmiany takie „powstają wyłącznie w wyniku intensywnych fal uderzeniowych generowanych przez uderzenia ciał niebieskich, a ciśnienie formowania waha się od 10 do 35 gigapaskali, co jest efektem wstrząsu, którego nie może wywołać żaden proces geologiczny samej Ziemi”.
Z perspektywy geologicznej nowo odkryta struktura to wyjątkowo młody typ krateru. Aktualnie jest to również największy tego typu obiekt, jeśli brać pod uwagę kratery powstałe w epoce holocenu. Do tej pory pozycję „lidera rankingu” tej kategorii piastował rosyjski krater Macza o średnicy 300 metrów (zlokalizowany w południowo-zachodniej Jakucji). Jak wyjaśniają autorzy publikacji, dotychczas na całym świecie zidentyfikowano 200 kraterów uderzeniowych – na terenie Chin znajdują się cztery. Jak podkreślono, do czasów współczesnych większość tego typu obiektów mogła ulec zasypaniu lub procesowi erozji.
„To odkrycie pokazuje, że skala uderzeń małych obiektów pozaziemskich w Ziemię w holocenie jest znacznie większa, niż wcześniej rejestrowano” – wyjaśnia dr Ming Chen. Zdaniem eksperta najnowsze odkrycie pozwoli lepiej zrozumieć historię uderzeń małych ciał pozaziemskich w Ziemię.
