W Chinach odkryto ciekawą strukturę. To największy tego typu obiekt na Ziemi

Publikacja opisująca odkrycie to efekt pracy zespołów badawczych z Szanghaju i Kantonu. Dokument ukazał się w czasopiśmie „Matter and Radiation at Extremes”.

Chińscy geolodzy zidentyfikowali nowy krater

Badana struktura znajduje się w południowych Chinach, w prowincji Guangdong. Krater jest zlokalizowany na zboczu wzgórza pokrytego złożami zwietrzałej skorupy granitowej. Wnęka ma formę lekko eliptycznej misy o maksymalnej średnicy do 900 metrów. Wzgórze i wnętrze krateru są gęsto porośnięte drzewami i trawą. Autorów badania zaskoczył dobrze zachowany stan geologiczny struktury. Ta zachowała się w dobrym stanie pomimo wysokiej podatności terenu na erozję. Krater znajduje się w południowych Chinach, w regionie nawiedzanym przez intensywne opady (ponad 1500 mm rocznie), które przyspieszają proces erozji.

Jak pokazała analiza geologiczna, zbocze struktury i dno krateru są złożone głównie ze zwietrzałej gleby granitowej. W podłożu znaleziono także odłamki granitu. W próbkach pobranych z dna krateru wykryto także m.in. kwarc, biotyt, skaleń i minerały ilaste (powstałe na skutek erozji).

Jak powstał krater uderzeniowy Jinlin?

Według chińskich geologów krater Jinlin powstał w okresie holocenu (obecna epoka, która rozpoczęła się ok. 11 700 lat temu), czyli jest stosunkowo młodym tego typu obiektem. Jak oszacowano, jego powstanie to efekt uderzenia ciała niebieskiego o średnicy około 30 m. Zdaniem geologów mowa o meteorycie (a nie np. o komecie), czyli stosunkowo małym obiekcie. Jak obliczono, teoretyczne uderzenie komety w ten typ podłoża stworzyłoby krater szeroki na co najmniej 10 kilometrów. Założono również, że obiekt uderzający w Ziemię wniknął w podłoże na głębokość od jednego do dwóch razy większej od swojej średnicy. Badaczom nie udało się jeszcze ustalić, z czego zbudowany był meteoryt.