Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były powody przeprowadzenia chińskich ćwiczeń wojskowych wokół Tajwanu?

Co obejmowały manewry pod kryptonimem Justice Mission 2025?

W jaki sposób Chiny łączą presję militarną z działaniami hybrydowymi wobec Tajwanu?

Jak międzynarodowi partnerzy, w tym Japonia, postrzegają działania Chin wobec Tajwanu?

Jakie metody dezinformacji i cyberataków stosują Chiny podczas manewrów wojskowych?

W jaki sposób Chiny synchronizują działania hakerskie z ćwiczeniami wojskowymi na Tajwanie?

Manewry, prowadzone pod kryptonimem Justice Mission 2025, obejmowały wystrzelenie kilkudziesięciu rakiet w kierunku Tajwanu oraz rozmieszczenie dużej liczby okrętów wojennych i samolotów bojowych w pobliżu wyspy. W ich następstwie odwołano dziesiątki krajowych lotów na Tajwanie, a działania Pekinu wzbudziły zaniepokojenie wśród sojuszników w regionie Azji i Pacyfiku oraz na Zachodzie.

Reklama Reklama

Największe manewry Chin wokół Tajwanu

„Ćwiczenia skoncentrowane na Tajwanie miały wyraźny cel polityczny: ograniczenie międzynarodowego wsparcia demokratycznych partnerów dla Tajwanu” – podkreślono w raporcie tajwańskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa, przedstawionym parlamentowi. Dokument, do którego dotarła agencja Reutera, wskazuje, że były to najbardziej rozległe manewry Chin pod względem obszaru operacyjnego.

Według autorów raportu ćwiczenia miały także „przekierować społeczne niezadowolenie związane z problemami gospodarczymi i napięciami wewnętrznymi w stronę nastrojów nacjonalistycznych, przedstawianych jako opór wobec zagranicznej ingerencji”.