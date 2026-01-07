Aktualizacja: 07.01.2026 11:10 Publikacja: 07.01.2026 09:55
Myśliwiec Mirage 2000 Tajwańskich Sił Powietrznych
Manewry, prowadzone pod kryptonimem Justice Mission 2025, obejmowały wystrzelenie kilkudziesięciu rakiet w kierunku Tajwanu oraz rozmieszczenie dużej liczby okrętów wojennych i samolotów bojowych w pobliżu wyspy. W ich następstwie odwołano dziesiątki krajowych lotów na Tajwanie, a działania Pekinu wzbudziły zaniepokojenie wśród sojuszników w regionie Azji i Pacyfiku oraz na Zachodzie.
„Ćwiczenia skoncentrowane na Tajwanie miały wyraźny cel polityczny: ograniczenie międzynarodowego wsparcia demokratycznych partnerów dla Tajwanu” – podkreślono w raporcie tajwańskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa, przedstawionym parlamentowi. Dokument, do którego dotarła agencja Reutera, wskazuje, że były to najbardziej rozległe manewry Chin pod względem obszaru operacyjnego.
Według autorów raportu ćwiczenia miały także „przekierować społeczne niezadowolenie związane z problemami gospodarczymi i napięciami wewnętrznymi w stronę nastrojów nacjonalistycznych, przedstawianych jako opór wobec zagranicznej ingerencji”.
W raporcie zwrócono uwagę, że Chiny intensyfikują wobec Tajwanu działania o charakterze hybrydowym, łącząc presję militarną, ekonomiczną oraz informacyjną. Strategia ta napotyka coraz większy opór ze strony demokratycznych partnerów, w tym Stanów Zjednoczonych i państw europejskich.
W dokumencie przywołano także wypowiedź japońskiej premier Sanae Takaichi z końca ubiegłego roku, która stwierdziła, że ewentualny chiński atak na demokratycznie rządzony Tajwan mógłby zostać uznany za egzystencjalne zagrożenie dla Japonii. Zdaniem autorów raportu pokazuje to, że bezpieczeństwo w Cieśninie Tajwańskiej jest postrzegane jako bezpośrednio powiązane ze stabilnością regionu Indo-Pacyfiku oraz porządkiem międzynarodowym.
Chińskie Biuro ds. Tajwanu nie odpowiedziało na prośbę o komentarz do raportu. Podczas konferencji prasowej w środę przedstawiciele urzędu podkreślili jednak, że ostatnie ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu miały na celu „zdecydowaną obronę suwerenności narodowej i integralności terytorialnej”.
Jak dodano, manewry służyły także „ochronie wspólnych interesów rodaków po obu stronach cieśniny oraz fundamentalnych interesów narodu chińskiego”.
Pekin uznaje Tajwan za część swojego terytorium i nie wyklucza użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą. Tajpej stanowczo sprzeciwia się tym roszczeniom, podkreślając, że o przyszłości Tajwanu mogą decydować wyłącznie jego mieszkańcy.
Tajwan
Foto: PAP
Z raportu wynika również, że w trakcie manewrów Chiny wykorzystywały media państwowe, treści generowane przez sztuczną inteligencję oraz internetowe „armie trolli” do wzmacniania własnych narracji, podważania zdolności tajwańskich sił zbrojnych oraz osłabiania zaufania do prezydenta Lai Ching-te i Stanów Zjednoczonych.
W ciągu pięciu dni 799 kont w mediach społecznościowych rozpowszechniło około 19 tys. „kontrowersyjnych przekazów”. W pierwszym i drugim dniu ćwiczeń rząd Tajwanu odnotował ponad dwa miliony cyberataków. Wśród najbardziej aktywnych grup hakerskich wymieniono powiązane z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą zespoły APT24 oraz BlackTech.
Chińskie siły zbrojne – jak wskazano w raporcie – coraz częściej synchronizują kampanie hakerskie z ćwiczeniami wojskowymi, aby „zakłócać środowisko cyberbezpieczeństwa wyspy i osłabiać morale społeczne”. Pekin rutynowo zaprzecza, jakoby był zaangażowany w cyberataki.
