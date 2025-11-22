Hiszpański związek zawodowy CCOO koordynuje zaplanowane na 28 listopada protesty wraz ze związkami zawodowymi w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Luksemburgu i Portugalii. Demonstracje mają się odbyć przed sklepami Zary w największych miastach.

Pracownicy Zary domagają się przywrócenia zasad sprzed pandemii

Rosa Galan, przedstawicielka CCOO w Inditeksie, powiedziała Reutersowi, że Inditex miał wcześniej system podziału zysków, ale został on zniesiony po pandemii. „Ponownie prosimy, aby firma, która osiąga ogromne zyski — będące rezultatem pracy jej personelu — sprawiedliwie podzieliła się tymi zyskami” — powiedziała Galan.

Inditex nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Nie wiadomo też, ilu pracowników weźmie udział w protestach.