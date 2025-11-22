Aktualizacja: 22.11.2025 11:53 Publikacja: 22.11.2025 11:27
Zara: pracownicy w siedmiu krajach Europy zapowiadają demonstracje
Foto: Paul Hanna/Bloomberg
Hiszpański związek zawodowy CCOO koordynuje zaplanowane na 28 listopada protesty wraz ze związkami zawodowymi w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Luksemburgu i Portugalii. Demonstracje mają się odbyć przed sklepami Zary w największych miastach.
Czytaj więcej
Choć festiwal okazji przypada dopiero za ponad tydzień, to wiele sklepów w Polsce już od początku...
Rosa Galan, przedstawicielka CCOO w Inditeksie, powiedziała Reutersowi, że Inditex miał wcześniej system podziału zysków, ale został on zniesiony po pandemii. „Ponownie prosimy, aby firma, która osiąga ogromne zyski — będące rezultatem pracy jej personelu — sprawiedliwie podzieliła się tymi zyskami” — powiedziała Galan.
Czytaj więcej
Podążanie za światową modą i umiarkowane ceny. Za to Zara jest ceniona na rynku i jest marką przy...
Inditex nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Nie wiadomo też, ilu pracowników weźmie udział w protestach.
Największy na świecie notowany na giełdzie sprzedawca odzieży typu fast fashion odnotował silny wzrost sprzedaży w latach po zakończeniu pandemii koronawirusa, a wartość jego akcji podwoiła się w ciągu ostatnich trzech lat.
Black Friday — ostatni piątek listopada — oraz tygodnie wokół niego to kluczowy okres sprzedażowy, w którym detaliści przyciągają klientów do sklepów i wyprzedają starsze kolekcje przed wprowadzeniem nowych, świątecznych. Pracownicy handlu na całym świecie wykorzystują ten dzień także do nagłaśniania swoich postulatów poprzez strajki i protesty.
Czytaj więcej
Szybka ekspansja Shein to wyzwanie dla bardziej tradycyjnych detalistów odzieżowych. Właściciel Z...
Już w 2022 roku, w przeddzień Black Friday, pracownicy koncernu w Hiszpanii protestowali, domagając się wyższych płac, a trzy miesiące później Inditex zgodził się na 20-procentową podwyżkę średnich wynagrodzeń pracowników sklepów w swoim kraju.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Hiszpański związek zawodowy CCOO koordynuje zaplanowane na 28 listopada protesty wraz ze związkami zawodowymi w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Luksemburgu i Portugalii. Demonstracje mają się odbyć przed sklepami Zary w największych miastach.
Amerykański producent leków na odchudzanie Eli Lilly jako pierwszy w światowej branży farmaceutycznej osiągnął w...
W trzecim kwartale handlowa grupa wypracowała wyższe zyski niż zakładali analitycy. Ale zasygnalizowała, że widz...
Choć festiwal okazji przypada dopiero za ponad tydzień, to wiele sklepów w Polsce już od początku listopada ofer...
Międzynarodowe koncerny zajmujące się produkcją farb – AkzoNobel, właściciel marki Dulux, i Axalta – łączą siły...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Producenci autonomicznych odkurzaczy trafili nad Wisłą na podatny grunt. 76 proc. Polaków nie lubi odkurzać, ale...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas