Rzeczpospolita
Ekonomia
Pracownicy Zary szykują protesty w Black Friday – żądają podziału zysków

Pracownicy Zary planują protesty przed sklepami w siedmiu krajach Europy w Black Friday – kluczowy dzień wyprzedaży – domagając się przywrócenia systemu podziału zysków, poinformowała Europejska Rada Zakładowa spółki-matki Inditex.

Publikacja: 22.11.2025 11:27

Zara: pracownicy w siedmiu krajach Europy zapowiadają demonstracje

Foto: Paul Hanna/Bloomberg

Urszula Lesman

Hiszpański związek zawodowy CCOO koordynuje zaplanowane na 28 listopada protesty wraz ze związkami zawodowymi w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Luksemburgu i Portugalii. Demonstracje mają się odbyć przed sklepami Zary w największych miastach.

Pracownicy Zary domagają się przywrócenia zasad sprzed pandemii

Rosa Galan, przedstawicielka CCOO w Inditeksie, powiedziała Reutersowi, że Inditex miał wcześniej system podziału zysków, ale został on zniesiony po pandemii. „Ponownie prosimy, aby firma, która osiąga ogromne zyski — będące rezultatem pracy jej personelu — sprawiedliwie podzieliła się tymi zyskami” — powiedziała Galan.

Inditex nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Nie wiadomo też, ilu pracowników weźmie udział w protestach.

Mocny wzrost sprzedaży hiszpańskiego koncernu Inditex

Największy na świecie notowany na giełdzie sprzedawca odzieży typu fast fashion odnotował silny wzrost sprzedaży w latach po zakończeniu pandemii koronawirusa, a wartość jego akcji podwoiła się w ciągu ostatnich trzech lat.

Black Friday — ostatni piątek listopada — oraz tygodnie wokół niego to kluczowy okres sprzedażowy, w którym detaliści przyciągają klientów do sklepów i wyprzedają starsze kolekcje przed wprowadzeniem nowych, świątecznych. Pracownicy handlu na całym świecie wykorzystują ten dzień także do nagłaśniania swoich postulatów poprzez strajki i protesty.

Już w 2022 roku, w przeddzień Black Friday, pracownicy koncernu w Hiszpanii protestowali, domagając się wyższych płac, a trzy miesiące później Inditex zgodził się na 20-procentową podwyżkę średnich wynagrodzeń pracowników sklepów w swoim kraju.

Źródło: rp.pl

Handel Firmy Zara Black Friday Handel detaliczny

