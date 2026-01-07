Rzeczpospolita
Ekonomia
Nowe zestawy Lego wzbudziły kontrowersje. Ociekają technologią

Duński producent słynnych klocków zaskoczył rynek, prezentując Smart Bricks – najnowsze wersje swoich zestawów, które obfitują w technologie. Inteligentne klocki mają wydawać dźwięki, wyczuwać ruch i zawierać czujniki światła.

Publikacja: 07.01.2026 15:18

Nowe zestawy Lego wzbudziły kontrowersje. Ociekają technologią

Foto: Bloomberg

Alicja Podskoczy

Lego ogłosiło istną rewolucję, która ma skończyć z niemal stuletnią tradycją dostarczania dzieciom urzekających w swojej prostocie klocków do zabawy z wyobraźnią. Duński gigant podczas trwających obecnie największych na świecie targów elektroniki Consumer Electronics Show 2026 w Las Vegas zaprezentował swoje przyszłe zestawy Smart Bricks, które mają wejść do sklepów w tym roku. I wywołał potężny popłoch.

Nowe zestawy Lego będą bowiem wypełnione po brzegi technologią. Producent zachwala, że klocki ożyją przy pomocy nowoczesnych funkcji. Mają one zawierać czujniki światła, mały syntezator dźwięku, akcelerometr oraz układ krzemowy, który pozwala na wykrywanie ruchu i reagowanie na niego.

Zabawki ociekające technologią mają pojawić się w sprzedaży już w marcu, razem z nowym zestawem Star Wars. Firma oświadczyła, że jest to jej „najbardziej rewolucyjna innowacja” od dekad, a technologia cyfrowa stanowi okazję dla użytkowników, w tym tych najmłodszych, do „rozszerzenia fizycznej zabawy i fizycznego budowania”.

Nowe zestawy Lego tryskają technologią. Eksperci krytykują Smart Bricks

Nowości Lego wywołały jednak mieszane uczucia ekspertów, jak i konsumentów. Josh Golin, dyrektor wykonawczy grupy Fairplay zajmującej się dobrostanem dzieci, przestrzegł w rozmowie z BBC, że Smart Bricks mogą „podważyć to, co kiedyś było wspaniałe w klockach Lego”, a więc rozwijanie wyobraźni dzieci. Jego zdaniem, klocki te nie potrzebują dodatkowych funkcji do generowania dźwięków bądź światła.

Również Andrew Manches, profesor ds. dzieci i technologii na Uniwersytecie Edynburskim, stwierdził, że największymi zaletami Lego od zawsze były „wolność tworzenia, odtwarzania i dostosowywania prostych klocków do niekończących się historii napędzanych dziecięcą wyobraźnią”.

Źródło: rp.pl, BBC

