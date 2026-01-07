Aktualizacja: 07.01.2026 16:32 Publikacja: 07.01.2026 15:18
Foto: Bloomberg
Lego ogłosiło istną rewolucję, która ma skończyć z niemal stuletnią tradycją dostarczania dzieciom urzekających w swojej prostocie klocków do zabawy z wyobraźnią. Duński gigant podczas trwających obecnie największych na świecie targów elektroniki Consumer Electronics Show 2026 w Las Vegas zaprezentował swoje przyszłe zestawy Smart Bricks, które mają wejść do sklepów w tym roku. I wywołał potężny popłoch.
Czytaj więcej
W trakcie gdy światowy rynek zabawek zaliczył w ubiegłym roku spadek sprzedaży, wyniki LEGO okaza...
Nowe zestawy Lego będą bowiem wypełnione po brzegi technologią. Producent zachwala, że klocki ożyją przy pomocy nowoczesnych funkcji. Mają one zawierać czujniki światła, mały syntezator dźwięku, akcelerometr oraz układ krzemowy, który pozwala na wykrywanie ruchu i reagowanie na niego.
Zabawki ociekające technologią mają pojawić się w sprzedaży już w marcu, razem z nowym zestawem Star Wars. Firma oświadczyła, że jest to jej „najbardziej rewolucyjna innowacja” od dekad, a technologia cyfrowa stanowi okazję dla użytkowników, w tym tych najmłodszych, do „rozszerzenia fizycznej zabawy i fizycznego budowania”.
Nowości Lego wywołały jednak mieszane uczucia ekspertów, jak i konsumentów. Josh Golin, dyrektor wykonawczy grupy Fairplay zajmującej się dobrostanem dzieci, przestrzegł w rozmowie z BBC, że Smart Bricks mogą „podważyć to, co kiedyś było wspaniałe w klockach Lego”, a więc rozwijanie wyobraźni dzieci. Jego zdaniem, klocki te nie potrzebują dodatkowych funkcji do generowania dźwięków bądź światła.
Czytaj więcej
Kornelia Wieczorek znalazła się na liście „Girls of the Year 2025” magazynu Time. Nastolatka udow...
Również Andrew Manches, profesor ds. dzieci i technologii na Uniwersytecie Edynburskim, stwierdził, że największymi zaletami Lego od zawsze były „wolność tworzenia, odtwarzania i dostosowywania prostych klocków do niekończących się historii napędzanych dziecięcą wyobraźnią”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, BBC
To będzie przełomowy rok dla handlu. Sztuczna inteligencja zacznie realnie wpływać na to, co i jak kupują Polacy...
W 2026 roku konsumenci mogą planować zakupy podczas ośmiu niedziel handlowych. Trzy niedziele handlowe przypadaj...
Lidl zamyka 2025 rok z bilansem ponad 950 sklepów w całej Polsce, wielkimi krokami zbliża się więc do otwarcia t...
W sylwestra można będzie zrobić zakupy, jednak wizyty w sklepie nie warto odkładać na ostatnią chwilę. 31 grudni...
Cztery niezależne fundusze z europejskim kapitałem przejęły udziały w jednej z największych sieci aptek w Polsce...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas