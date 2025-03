– Rok 2024 był wyjątkowy dla Grupy LEGO i jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych osiągnięć. Wypracowaliśmy rekordowe przychody i zyski, nawet pomimo zwiększenia wydatków na działania strategiczne, w tym znaczącego wzrostu zakupów zrównoważonych surowców. Te mocne wyniki zachęcają nas do tego, by docierać do coraz większej liczby dzieci z doświadczeniami związanymi z zabawą LEGO, zarówno teraz, jak i w przyszłości – zaznaczył dyrektor generalny LEGO, Niels B. Christiansen, cytowany w komunikacie.

Duńska grupa może pochwalić się również największym w historii portfolio. Jej oferta zwiększyła się w 2024 roku do 840 zabawek, zaprojektowanych – jak podkreślono – „dla budowniczych w każdym wieku i o rozmaitych zainteresowaniach”.