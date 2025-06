Premier Keir Starmer powiedział, że inwestycja w trzeci co do wielkości rynek Amazona po USA i Niemczech była „ogromnym wyrazem zaufania do Wielkiej Brytanii jako najlepszego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej”. „Oznacza to tysiące nowych miejsc pracy — prawdziwe możliwości dla ludzi w każdym zakątku kraju, aby budować kariery, zdobywać nowe umiejętności i utrzymywać swoje rodziny” — powiedział Keir Starmer.

Amazon wciąż wzbudza kontrowersje

Jednak ogromna siła i wielkość Amazona nadal budzą obawy niektórych regulatorów, związków zawodowych i aktywistów. Od dawna pojawiają się ostrzeżenia dotyczące potencjalnie niebezpiecznych warunków w jego magazynach — firma zaprzecza, ale w zeszłym tygodniu brytyjski regulator ds. artykułów spożywczych wszczął dochodzenie w sprawie naruszenia przez niego przepisów dotyczących płatności dla dostawców.